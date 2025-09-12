Calcio: il Pescara riceve la visita del Venezia

Dopo la sosta torna domani il campionato con il Pescara che nella prima di due gare casalinghe consecutive riceverÃ la visita (ore 15) del Venezia, tra le candidate alla promozione. Gli abruzzesi non arrivano benissimo alla sfida con i lagunari. Alcuni dei nuovi arrivati dal mercato non sono al meglio. Out Caligara. Okwonkwo non Ã¨ al meglio. Il tecnico Vincenzo Vivarini ha presentato il match, non nascondendo le difficoltÃ della sfida.

"Il Venezia viene dalla serie A ed ha fatto un mercato per fare un campionato di massimo livello, e c'Ã¨ poi un allenatore che in Serie B Ã¨ vincente ed ha un suo progetto tecnico ben definito. SarÃ per noi una partita sicuramente in cui dovremo mettere grande intensitÃ ed applicazione. Il Pescara? Abbiamo fatto due settimane di lavoro, senza la partita della domenica, ed abbiamo approfittato per lavorare su alcuni concetti importanti: soprattutto la preparazione fisica per mettere a regime chi Ã¨ arrivato dopo. Ci tenevo molto: l'aspetto fisico ed atletico, per come dobbiamo lavorare in campo, Ã¨ molto importante. Purtroppo, chi Ã¨ arrivato in ritardo Ã¨ sotto condizione ma era prevedibile".

Il tecnico si aspetta l'incoraggiamento dei tifosi biancazzurri. "Abbiamo bisogno di aiuto, Ã¨ un momento di difficoltÃ iniziale e stiamo affrontando squadre come il Venezia che sono attrezzatissime. Dobbiamo andare oltre i nostri limiti, ogni partita deve essere un'impresa. Il tifoso lo sa: mi aspetto che soprattutto i tifosi capiscano questo e ci diano una mano". Domani tornerÃ da ex a Pescara Alessandro Plizzari, l'eroe della finalissima playoff contro la Ternana dello scorso 7 giugno.