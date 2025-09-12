Era stato colpito da un provvedimento di carcerazione, beccato in piazza Santa Caterina

Gli agenti della Volante hanno rintracciato e arrestato un 48enne colpito da un provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Pescara. Ieri pomeriggio, nellâ€™ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore Carlo Solimene, un equipaggio della squadra Volante ha rintracciato, in Piazza Santa Caterina, l'uomo che, dalla consultazione della banca dati, Ã¨ risultato essere destinatario di un provvedimento di esecuzione di carcerazione emesso dal locale Tribunale, dovendo scontare la pena di oltre tre anni a seguito della condanna per il reato di rapina aggravata.

Nel dettaglio, alle ore 16:30 circa, gli agenti hanno notato il 48enne che, alla vista della pattuglia, ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo. Insospettiti, i poliziotti lo hanno subito raggiunto e bloccato. Grazie al minuzioso accertamento svolto dagli agenti, Ã¨ emerso che la persona controllata risultava destinataria di un ordine dâ€™esecuzione per la carcerazione emesso nei mesi scorsi. Alla conclusione degli atti di rito, lâ€™uomo Ã¨ stato condotto nella locale casa circondariale.