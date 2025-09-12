Camion urta cestello, due operai feriti a Cepagatti

Due operai sono rimasti feriti nella mattinata di oggi a Villanova di Cepagatti. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, i due operai mentre stavano lavorando sotto un ponte su un cestello, sono stati urtati da un camion e sono caduti a terra da un'altezza di alcuni metri.

Sono stati soccorsi dai sanitari del 118, arrivati con due ambulanze da Chieti e Pescara che hanno stabilizzato i due lavoratori. A causa delle lesioni riportate, entrambi sono stati trasportati all'ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara.