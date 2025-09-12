Pescara Comix 2025: il resoconto della prima giornata

Ha preso il via la scoppiettante XII edizione del Pescara Comix & Games presso il Pala Dean Martin di Montesilvano. Fin dalle prime ore della mattina il numeroso pubblico degli appassionati, di tutte le età, ha preso d'assalto gli stand e i palchi di questa ormai consolidata manifestazione. Presenza fissa e consolidata negli anni quella di Joe Kirby, che quest'anno ha presentato per l'occasione il suo ultimo portfolio, dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco, mitico manga e cartoon giapponese, davvero splendido.

Fabrizio De Fabritiis, più noto come “il fumettista esplosivo”, che da anni collabora anche con la Sergio Bonelli Editore, propone invece la sua ultima creazione: Capitan Pescara. Un super eroe locale protagonista di un'avventura incredibile nello scenario della Pescara marinara, su sceneggiatura dello scrittore e guida turistica Camillo Chiarieri, che appare a sua volta all' interno del fumetto. “Si tratta del primo numero -ci racconta Chiarieri - di una sicura trilogia, destinata forse a diventare quadrilogia, con protagonista la lega di super eroi chiamata Lo Scudo d'Abruzzo, insieme ad altri due protagonisti, Maja e L' Aquila”. Da non perdere!

Si prosegue con la riedizione di Magnotta Wars, divertentissimo fumetto dedicato alla mitica figura del bidello aquilano Mario Magnotta. Sceneggiato da Antonio Recupero e disegnato dal bravissimo Fabrizio “PLUC” Di Nicola. Lo stesso Di Nicola fa esordire, per l' occasione, un' opera divertente e futuristica interamente da lui creata, con involontario protagonista addirittura Rambo: leggerlo per scoprirlo, ne vale davvero la pena. A domani per il resoconto della seconda giornata, ricchissima di eventi.