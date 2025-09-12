Parchi in Comune: via alle richieste per partecipare al progetto rivolto ai giovani

Coinvolgere i giovani nella valorizzazione dei parchi cittadini come spazi di socialità e crescita, contrastare i fenomeni di isolamento e dipendenza digitale, promuovere cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale, empowerment femminile e riflessione critica sui fenomeni di devianza, creare occasioni di scambio intergenerazionale con il coinvolgimento di famiglie, scuole e operatori pubblici e privati. Questi gli obiettivi del progetto "Parchi in Comune" che vede coinvolti il Comune di Pescara, con il Servizio Promozione dello Sport e Politiche Giovanili, e le associazioni Artisti per il Matta ETS e Prossimità alle Istituzioni ETS, come annunciato stamani dall'assessore Patrizia Martelli, affiancata dalla responsabile di servizio Roberta Pellegrino e da Annamaria Talone (Artisti per il Matta) e Marianna Di Renzo (Prossimità alle Istituzioni). I destinatori sono i giovani, sia per la co-progettazione, sia per la partecipazione ai laboratori, e le famiglie.

Tra i giovani interessati, saranno selezionati 10 Youth Worker (età 18–25 anni, inoccupati/disoccupati) che saranno coinvolti nella co-progettazione delle attività, con una premialità finale di 500 € ciascuno. Gli Youth Worker potranno iscriversi tramite Moduli Google dal 15 al 19 settembre: l’iniziativa sarà promossa sul sito istituzionale del Comune di Pescara e attraverso il canale dell’associazione Artisti per il Matta. Saranno selezionate le prime 10 candidature in ordine di arrivo. La domanda di manifestazione di interesse sarà accessibile al link: https://www.spaziomatta.it/call-selezione-youth-workers.

I partecipanti ai laboratori, invece, saranno i giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni, nel numero massimo di 30 per ciascun laboratorio. I giovani potranno iscriversi tramite domanda da presentare al protocollo del Comune di Pescara o scrivendo una email dal 22 settembre al 1 ottobre 2025 (tutte le info sul sito del Comune). Per i minori sarà necessaria la sottoscrizione della domanda da parte di un genitore. Saranno selezionate le prime 30 candidature, in ordine di arrivo, per ciascun laboratorio. La domanda di richiesta di partecipazione sarà accessibile sul sito del Comune di Pescara (sezione news).



Per quanto riguarda i genitori dei ragazzi e gli operatori pubblici e privati (sociali, culturali, sportivi, giovanili), dovranno compilare la medesima domanda prevista per i giovani. Saranno selezionate le prime 30 candidature. Ecco le attività previste. Durante il trimestre ottobre-dicembre 2025 si svolgeranno questi laboratori:

1) Il luogo naturale urbano – A cura dell’Associazione Artisti per il Matta ETS

Il laboratorio vuole coinvolgere giovani adulti in un percorso di riscoperta delle aree verdi come spazi vitali per il benessere fisico, emotivo e sociale; stimolare un dialogo tra generazioni e tra cittadini ed esperti su nuove visioni di spazio pubblico; far emergere idee pratiche e micro-proposte per l’uso attivo e consapevole del verde e i giovani nella fascia di età dai 23 ai 30 anni. Il laboratorio si terrà al Parco Caserma Cocco, avrà durata di 12 ore più una giornata di riconnessione.

2) Mente ecologica e creativa – A cura dell’Associazione Artisti per il Matta ETS

Il laboratorio vuole usare la performance artistica, sotto forma di musica rap, come strumento di espressione, inclusione e trasformazione sociale, coltivare empatia verso l’altro e verso la natura attraverso la creazione condivisa, educare alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità ambientale in modo coinvolgente. Si terrà al Parco Santa Caterina, avrà durata di 12 ore più una giornata di riconnessione, ed intende coinvolgere giovani nella fascia di età dai 18 ai 23 anni.

3) Empowerment femminile – A cura dell’Associazione Prossimità alle Istituzioni con gli esperti dell’ETS

Il laboratorio vuole tracciare un percorso, con un approccio di tipo sportivo ed emotivo, che porti verso la cultura dell’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione, eliminando tutte le forme di violenza nei confronti di tutte le donne e ragazze. Il laboratorio si terrà al Parco M. Morelli, avrà durata di 12 ore più una giornata di riconnessione ed intende coinvolgere ragazzi nella fascia di età dai 14 ai 17 anni.

4) Devianze e dimensione sociale del crimine – A cura dell’Associazione Prossimità alle Istituzioni con gli esperti dell’ETS

Il laboratorio, rivolto principalmente ai genitori ed agli operatori dell’Ente pubblico e del privato sociale, intende - attraverso dialoghi con esperti ispirati a testimonianze vive - dare spazio ad una diversa prospettiva del mondo dei giovani e delle problematiche legate alle responsabilità genitoriale. Il laboratorio al Parco dello Sport e allo spazio Matta, durerà 12 ore. Sono previsti anche eventi pubblici e cioè due giornate di riconnessione nei parchi, con mostre, performance, contest e restituzione pubblica dei percorsi realizzati.



Sarà disponibile poi uno sportello telefonico, “Help Line” (144 ore), per supporto diretto ai giovani e orientamento verso le istituzioni. Un operatore risponderà, per l’intera durata del progetto, al numero di telefono 348 916 3045 nei giorni e orari lunedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Il budget complessivo del progetto è di € 28.580,39 di cui € 23.793,04 erogati dalla Regione Abruzzo, a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili.