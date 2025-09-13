"Mennea Day" a Montesilvano, ottimi i riscontri

Successo annunciato per il Mennea Day organizzato per il 7Â° anno consecutivo dallâ€™Atletica Vomano al Campo Mastrangelo di Montesilvano.

Allâ€™evento hanno partecipato oltre 120 bambini e ragazzi che si sono cimentati in gare di velocitÃ sulla classica distanza dei mt 200, salti in lungo e alto, lancio del vortex in ricordo del record mondiale (ancora in ambito continentale) di 19,72 secondi sui mt 200 stabilito dal piÃ¹ grande velocista italiano Pietro Mennea stabilito a CittÃ del Messico il 12 settembre 1979.

Presenti anche alcuni ragazzi e tecnici dellâ€™Atletica Val Pescara.

Sono stati molti i commenti positivi dei genitori e dei tanti appassionati di sport che sono intervenuti. Presente anche, in rappresentanza della Regione Abruzzo, il consigliere Vincenzo Dâ€™Incecco che ha raccolto lâ€™invito di alcuni genitori. Lâ€™evento si Ã¨ concluso con merenda e premio per tutti i partecipanti con medaglia appositamente coniata per lâ€™occasione.