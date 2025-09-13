Dai piÃ¹ piccoli agli adulti basta esserci! Ecco la nuova edizione della Stracongiunti

La Stracongiunti Ã¨ un appuntamento imperdibile nel calendario degli appassionati di podismo, e lâ€™edizione 2025 si presenta come unâ€™altra occasione da non lasciarsi sfuggire: in programma sabato 13 e domenica 14 settembre, lâ€™evento torna con rinnovato entusiasmo a Congiunti di Collecorvino.

Il comitato organizzatore dellâ€™Atletica Val Tavo, in piena sintonia con lâ€™Amministrazione comunale di Collecorvino, Ã¨ al lavoro da tempo per garantire una manifestazione ancora piÃ¹ curata ed efficiente. Alla base di tutto câ€™Ã¨ la voglia e la determinazione di fare meglio per accogliere atleti e accompagnatori in unâ€™esperienza fatta di sport, condivisione e vera ospitalitÃ .

La manifestazione fa parte del circuito Corrilabruzzo UISP e di altri circuiti podistici regionali abruzzesi, celebrando il ricordo di Francesco Contini e Franco Mantini.

Il pomeriggio odierno (sabato 13 settembre) Ã¨ interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 0 ai 15 anni. Ritrovo alle 15:00 in localitÃ Santa Lucia (a 1,5 chilometri da Congiunti) con partenza alle 16:00 e premiazione alle 17:00. Medaglia per tutti i partecipanti e premi per i primi tre classificati di ogni categoria.

Il programma orario della domenica (14 settembre) prevede alle 8:00 il ritrovo degli atleti presso il parco comunale di Congiunti a Collecorvino; alle 10:00 la partenza della gara competitiva e in coda la passeggiata di beneficenza di 2 chilometri.

Ciascun partecipante puÃ² lasciare la propria macchina negli appositi spazi riservati ai parcheggi collocati in via dellâ€™Artigianato, a soli 300 metri dal luogo di ritrovo.

Il percorso della competitiva Ã¨ quello tradizionale molto apprezzato dai podisti e che nel 2024 ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento della Bandiera Azzurra da parte della FIDAL. Si tratta di un tracciato di circa 11 chilometri leggermente ondulato ma godibile per tutti gli atleti e per ogni grado di preparazione.

Alle 11:00 lâ€™inizio le premiazioni che interessano i primi 5 assoluti della classifica generale, al maschile e al femminile, ed i primi 5 di ogni categoria. Saranno premiati inoltre i primi 5 di ogni categoria delle gare giovanili, i primi 5 gruppi regionali piÃ¹ numerosi ed i primi 5 extra regionali.

Ãˆ previsto un ricco pasta party post-gara, a cura de La Molisana, per ritemprare gli atleti al termine delle loro fatiche. Un momento conviviale che rappresenta un modo per coinvolgere anche gli accompagnatori e tutti coloro che, con entusiasmo e impegno, contribuiscono alla riuscita della manifestazione.