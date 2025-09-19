Successo travolgente per la 'Stracongiunti 2025'

Dalla competitiva alla passeggiata di beneficienza, passando per i bambini: ha ottenuto una massiccia adesione la Stracongiunti.

Gli organizzatori dell’Atletica Val Tavo erano visibilmente soddisfatti per quanto andato in scena, nonostante il doppio impegno di spalmare i due eventi: categorie giovanili al sabato e adulti alla domenica, con un totale di oltre 500 presenze. Un’organizzazione già collaudata e radicata nel territorio, sinonimo di sicurezza e capacità, realizzata in piena sintonia con l’Amministrazione Comunale di Collecorvino.

La giornata del 13 settembre è stata dedicata interamente allo svolgimento delle gare per bambini e ragazzi under 13 in contrada Santa Lucia; ieri mattina Congiunti ha dato vita alla gara competitiva di 11 chilometri valevole per i circuiti Corrimaster FIDAL, Corrilabruzzo UISP e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi) che si è aggiunta alla passeggiata di beneficenza sulla distanza di 2 chilometri.

Con il tempo di 34’23” Daniele D’Onofrio delle Fiamme Oro Padova si è presentato vittorioso sulla linea d’arrivo con un netto vantaggio su Lorenzo Dell’Orefice (Atletica Vomano), Samuel Borraccino (US Aterno Pescara), Giampiero Carosella (Free Runners Isernia) e Francesco Cacciatore (Passologico).

Al femminile gioia per Barbara Mariano della Pretuzi Runners Teramo in 44’10”, dietro di lei Catia Fusoni (Daunia Running), Ludovica Di Crescenzo (Roseto Endurance), Claudia Di Pasquale (Asd I Lupi d’Abruzzo) e Monica Pecorari (Adriatico Team Polisportiva).

Alla Pescara Marathon il primato di società più numerosa. La giornata si è svolta nel segno della condivisione e dell’entusiasmo, all’insegna della bellezza di stare insieme e del piacere del terzo tempo, celebrato con un ricco pasta party offerto dal Pastificio La Molisana.

Giorgio Agostinone, presidente dell’Atletica Val Tavo: “Non mi aspettavo una partecipazione così ampia, con tanti atleti arrivati anche da fuori regione. Sono davvero felice del grande risultato raggiunto con questa quinta edizione della Stracongiunti, è stata una vera vittoria per tutta la nostra associazione. Un ringraziamento sentito va all’Amministrazione Comunale, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, che ci hanno sostenuto con grande professionalità e disponibilità. A breve inizieremo a lavorare per il prossimo anno, stiamo valutando l’organizzazione di una nuova gara a giugno, a Santa Lucia di Collecorvino, per avvicinarci ancora di più al cuore del paese e coinvolgere ulteriormente la comunità. Organizzare la Stracongiunti rappresenta un traguardo importante. Ci ha permesso di farci conoscere in tutta la regione Abruzzo, non solo come Atletica Val Tavo, ma come realtà capace di promuovere con forza e passione un evento sportivo di qualità. Negli ultimi anni abbiamo saputo rilanciare questa manifestazione con grande determinazione e ne raccogliamo i frutti con orgoglio”.

LINK VIDEO

5ª Stracongiunti - Highlights (4k HDR 60fps) a cura di Massimiliano Monaco

26^ Stracongiunti a Collecorvino a cura di Nicola Mincone per le interviste e il montaggio di Edoardo Di Pierro

(531) ?? Stracongiunti 2025 ?? ! VIDEO UFFICIALE ? 14 settembre 2025 Congiunti Collecorvino - YouTube a cura di Passione Corsa Mario Bomba

Credit fotografico Uliano Starinieri