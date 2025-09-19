"Il corretto uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili", seminario tecnico a Collecorvino

Axe Technical Services and Engineering organizza con il patrocinio di Enbital, un seminario tecnico formativo per professionisti del settore dal titolo: "Il corretto uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)" che si terrà venerdì 19 settembre, dalle 14 alle 18 nella sede di Axe S.p.A. in via Italia 120 B, Collecorvino. L'obiettivo del workshop è fornire ai partecipanti le competenze pratiche e teoriche necessarie per operare in modo sicuro ed efficiente con le PLE, migliorando la sicurezza nei luoghi di lavoro ed in occasione del seminario, saranno riconosciuti 4 CFP (Crediti Formativi Professionali), validi come aggiornamento per RSPP, ASPP, CSP-CSE, preposti e formatori.

La partecipazione all'evento è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione. Il programma della giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Dott. Ing. Paolo Provino, Presidente di Enbital, e del Dott. Raffaele D'Ostilio, Direttore OPN di Enbital.

"La sicurezza sul luogo di lavoro non è un optional, ma un imperativo categorico che deve guidare ogni operazione, specialmente quando si utilizzano macchinari complessi come le piattaforme elevabili - ha dichiarato l'ingegnere Paolo Provino, Presidente Enbital. - Il seminario è stato concepito per infondere una cultura della sicurezza profonda e duratura, fornendo ai partecipanti non solo le competenze tecniche necessarie per operare in modo efficiente, grazie alla lezione di esperti, ma anche la consapevolezza dei rischi e delle migliori pratiche per mitigarli".

L'ingegnere Provino ha inoltre sottolineato l'importanza della formazione continua e dell'aggiornamento costante in un settore in rapida evoluzione: “Le tecnologie avanzano, le normative cambiano e noi dobbiamo essere pronti a evolvere con esse. Investire nella formazione significa investire nel benessere dei lavoratori e nella solidità a lungo termine delle aziende”.

Seguiranno gli interventi tecnici: Diana Settimii, Sicurezza Lift Level che descriverà e classificherà le PLE; a seguire il Dott. Franco Mezzanotte, di I.F.O. - Dipartimento di Prevenzione ASL di Pescara, affronterà il tema della formazione richiesta per gli operatori di PLE; Leonardo Boscardin, di Delta Plus Italia, descriverà i dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per l'uso delle PLE; e infine, il Dott. Ing. Alessandro Martella, Responsabile del settore formativo di Axe, terrà una dimostrazione delle procedure di lavoro e di evacuazione sulle PLE.