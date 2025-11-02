Calcio in lutto: Ã¨ morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni

Calcio in lutto: e' morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Ãˆ spirato oggi all'ospedale di Udine, dove era ricoverato. Malato da molto tempo, il "Profeta" aveva in passato allenato, tra le altre squadre, l'Udinese e il Pescara Rra nato a Napoli il 25 gennaio 1941. Ha avuto una lunga carriera che lo ha portato a guidare Pescara, Udinese, Perugia, Napoli, Como, Spal ed Ancona. Da molti allenatori Ã¨ stato considerato un punto di riferimento ed un maestro, in particolare da Massimiliano Allegri che spesso lo ha indicato come figura fondamentale nella propria formazione calcistica.

Le sue squadre erano contraddistinte dall'adozione del modulo 4-3-3 e da uno stile di gioco offensivo e spettacolare che lo ha fatto amare particolarmente dai tifosi. Ãˆ stato protagonista di quattro promozioni in Serie A: due con il Pescara (1986-87 e 1991-92), una con l'Udinese e una con il Perugia. Il suo spirito anticonformista lo ha reso noto anche al di fuori dei campi di calcio. Si era ritirato dal calcio giocato nel 2013.