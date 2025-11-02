D'Alfonso sulla morte di Galeone: "Ha regalato momenti ed emozioni indelebili"

“Pescara e il mondo del calcio perdono Giovanni Galeone, storico allenatore della Pescara Calcio che ben due volte portò la squadra in serie A. Profondo amante della nostra città, ha regalato momenti ed emozioni che resteranno indelebili nei cuori di tutti i pescaresi. Rivolgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la comunità biancazzurra. Grazie di tutto Mister, riposa in pace”.

Così l'ex sindaco di Pescara ed ex governatore Luciano D’Alfonso ricordando Giovanni Galeone. Un altro ex primo cittadino, Marco Alessandrini, si limita invece a scrivere “Addio al Profeta” sui suoi canali social.