Pignoli piange Galeone: "Per noi tifosi del Pescara un tristissimo giorno"

“Apprendo ora la morte di Giovanni Galeone (il Profeta). Per noi tifosi del Pescara un tristissimo giorno. Con lui le migliore trasferte negli stadi italiani con il suo 4-3-3. Grazie per quello che hai dato a Pescara. Rimarrai sempre nei nostri cuori”. E' quanto scrive sul suo profilo Facebook l'assessore comunale Massimiliano Pignoli.

Queste invece le parole dell’onorevole Nazario Pagano (Forza Italia): “Ci ha lasciato Giovanni Galeone, storico allenatore del Pescara e figura iconica del calcio italiano. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 25 gennaio. Dopo circa due mesi di ricovero all’ospedale di Udine, si è spento nella notte. Sotto la sua guida il Delfino conquistò due indimenticabili promozioni in Serie A, nelle stagioni 1986/87 e 1991/92. Un uomo di calcio, di idee e di passione, capace di trasmettere entusiasmo e innovazione. Grazie mister, per le emozioni e per aver lasciato un segno indelebile nella storia del Pescara e del nostro calcio”.