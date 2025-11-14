Valentina Procaccini vola negli Stati Uniti

Quando nel 2020 lasciÃ² Montesilvano per inseguire il sogno di diventare una grande nuotatrice, Valentina Procaccini aveva 13 anni, una valigia e una certezza: non voleva smettere di nuotare.

Cinque anni dopo, quella stessa determinazione la porta dall'Abruzzo alla University of Florida, dove da agosto 2026 entrerÃ a far parte dei Florida Gators, una delle squadre universitarie piÃ¹ forti al mondo, grazie a una borsa di studio NCAA completa.

Dopo la maturitÃ in Italia, la nuotatrice abruzzese si allenerÃ con Anthony Nesty, coach della nazionale statunitense maschile e punto di riferimento mondiale nel mezzofondo. Nel team troverÃ campioni olimpici come Katie Ledecky e Bobby Finke, campioni mondiali come Ahmed Jouadi e Josh Liendo, e la connazionale Anita Bottazzo, quarta ai mondiali 2025 nei 50 metri rana.

Nesty Ã¨ stato il primo nuotatore nero a vincere un oro olimpico, trionfando nei 100 farfalla nel 1988. "Siamo entusiasti - ha detto - di dare ufficialmente il benvenuto a Valentina nella famiglia Gator: ha talento, dedizione e carattere eccezionali, perfettamente in linea con i valori del nostro programma. Siamo entusiasti di aiutarla a crescere, in piscina e in classe".

La borsa NCAA viene rinnovata annualmente fino alla laurea se rispettati i requisiti sportivi e accademici. "Ho scelto la University of Florida perchÃ© rappresenta l'eccellenza, sia negli studi che nel nuoto - ha commentato Procaccini -. DarÃ² il massimo per crescere come atleta e come studentessa in un contesto cosÃ¬ stimolante".

La storia di Valentina Ã¨ fatta di sacrificio e passione.

Durante la pandemia, il padre Antonio decise di trasferirla a Roma con la madre Clemirt per allenarsi all'Aniene, seguendo la scuola a distanza. In pochi mesi conquistÃ² cinque titoli italiani e due record di categoria, segnali del talento emergente. La carriera Ã¨ proseguita con la nazionale Juniores (2022-2024), il bronzo agli EYOF nei 200 e 400 stile libero e il bronzo nei 1500 agli Assoluti 2024 in vasca corta con 16'06''13, record italiano Cadetti, condividendo il podio con Simona Quadarella, suo modello di riferimento e compagna di squadra sotto la guida tecnica di Gianluca Belfiore. Nello scorso ottobre Ã¨ entrata nelle Fiamme Azzurre per le specialitÃ del mezzofondo (800 e 1500 stile libero).

Nonostante il trasferimento in Florida per la stagione 2026/2027, Valentina continuerÃ a gareggiare per le Fiamme Azzurre e resterÃ tesserata con il Circolo Canottieri Aniene, partecipando ai principali campionati nazionali. A Gainesville la aspetta una nuova sfida: crescere tra i migliori, dentro e fuori dall'acqua, portando con sÃ© la grinta e la leggerezza di chi sa che i sogni, se inseguiti fino in fondo, possono davvero attraversare l'oceano.

Fonte Ansa Abruzzo