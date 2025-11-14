Da Montesilvano al 'sogno americano': grande gioia per Valentina Procaccini

Una notizia che riempie d'orgoglio Montesilvano e l'Abruzzo intero: la nostra giovane promessa del nuoto, Valentina Procaccini, 17 anni, è pronta a spiccare il volo verso gli Stati Uniti, entrando a far parte dei prestigiosi Florida Gators Swimming & Diving all'Università della Florida, con una borsa di studio completa NCAA Division I.

Dopo aver conquistato il bronzo nei 1500 stile libero agli Assoluti 2024 in vasca corta, stabilendo il record italiano Cadetti e Juniores, Valentina volerà a Gainsville dal prossimo agosto per allenarsi sotto la guida di coach Anthony Nesty, a fianco di campioni olimpici del calibro di Katie Ledecky e Bobby Finke. Un'opportunità straordinaria che la proietta nell'élite mondiale delle discipline acquatiche.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, ha espresso la sua profonda ammirazione: “A nome di tutta la città, desidero congratularmi di cuore con Valentina per questo incredibile traguardo. La sua dedizione e i suoi sacrifici sono un esempio per tutti i nostri giovani. Vederla approdare in una delle università più prestigiose al mondo, in un team di eccellenza come i Florida Gators, è motivo di immenso orgoglio. Le auguriamo il meglio per questa nuova avventura, certi che porterà in alto il nome di Montesilvano e dell'Abruzzo!”

L'assessore con delega allo Sport, Alessandro Pompei, ha aggiunto: "La notizia della firma di Valentina con i Florida Gators è un'emozione indescrivibile. Valentina è la dimostrazione che il talento, quando unito a una ferrea disciplina, non ha confini. Allenarsi con i più grandi del mondo sarà un'occasione di crescita inestimabile, non solo sportiva. Tutta la nostra comunità, e in particolare il settore sportivo, tiferà per lei. Brava Valentina, siamo tutti con te!”