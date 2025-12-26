Angelo De Marcellis "Ambasciatore della Repubblica del Movimento" in Abruzzo

La grande famiglia della Fondazione Sportcity si allarga con il coinvolgimento di Angelo De Marcellis che sarÃ l'"Ambasciatore della Repubblica del Movimento in Abruzzo".

La sua figura, per le idee condivise e per la visione dello sport che si attagliano perfettamente a quella della Fondazione Sportcity, sarÃ certamente un qualificante volano per la diffusione dei progetti della Fondazione Sportcity in Abruzzo.

"La Fondazione Sport City Ã¨ una realtÃ nazionale di assoluto valore -ha dichiarato Angelo De Marcellis - guidata da un dirigente di grande esperienza e visione come Fabio Pagliara. L'acquisizione di competenze e la capacitÃ di coniugare sport, politiche urbane e benessere collettivo rappresentano una necessitÃ fondamentale per le comunitÃ abruzzesi che credono nello sviluppo sostenibile dei territori. Mi metto a disposizione per fare rete, rafforzare il dialogo tra istituzioni, associazioni, mondo dello sport e cittadini ma anche per favorire la partecipazione ad iniziative istituzionali che hanno un alto valore formativo e relazionale. Promuovere cittÃ a misura d'uomo significa ripensare gli spazi urbani affinchÃ© favoriscano l'attivitÃ fisica quotidiana, la socialitÃ , la salute e i sani stili di vita. Ãˆ una sfida culturale prima ancora che infrastrutturale, che richiede consapevolezza, collaborazione e responsabilitÃ condivisa."

"La Fondazione Sportcity si onora di accogliere De Marcellis all'interno della propria organizzazione -ha dichiarato il presidente Fabio Pagliara -la sua esperienza, la sua passione e la sua dedizione allo sport per tutti ne fanno l'Ambasciatore ideale per lo sviluppo delle nostre attivitÃ sul territorio abruzzese. Sono colpito dall'entusiasmo con il quale Angelo si Ã¨ messo a disposizione. Nei prossimi mesi studieremo insieme un un piano concreto e operativo che certamente porterÃ alla stesura e alla realizzazione di progetti in linea con le nostre idee di sport volte alla sportivizzazione dei territori che abbiamo messo in moto in tutta Italia ".

ANGELO DE MARCELLIS DA SEMPRE AL SERVIZIO DELLO SPORT PER TUTTI

De Marcellis, al quale Ã¨ stata conferita recentemente la Stella d'Argento al Merito Sportivo del Coni, Ã¨ certamente uno dei dirigenti sportivi piÃ¹ qualificati e stimati dell'intera regione. Il suo percorso Ã¨ iniziato nel 2001 e cresciuto attraverso un impegno costante nella promozione dello sport come strumento educativo, sociale e di coesione. La sua carriera si Ã¨ sviluppata all'interno delle strutture provinciali e regionali del CONI e del Centro Sportivo Italiano, maturando competenze di carattere organizzativo, manageriale e formativo. Relatore in convegni nazionali e internazionali, Ã¨ anche autore e curatore di pubblicazioni scientifiche ed Ã¨ stato docente del Master in Comunicazione e Politiche dello Sport dell'UniversitÃ di Teramo.

Particolarmente significativo il suo impegno nella progettazione: ha coordinato iniziative finanziate da FESR, FSC e PNRR, promuovendo lo sport come leva di inclusione sociale, soprattutto nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. Tra i temi a lui piÃ¹ cari, la centralitÃ della persona e la tutela dei minori: negli ultimi anni ha dedicato un approfondito lavoro al Safeguarding, analizzando il fenomeno nel contesto legislativo, medico, psicologico e sportivo attuale. Numerosi gli incarichi ricoperti. Attualmente Ã¨ Direttore dell'Ufficio per la Pastorale dello Sport della Diocesi di Teramo-Atri (dal 2015), Amministratore Unico di Turisport Italia SSD (dal 2021), Direttore generale del CSI Teramo (di cui Ã¨ stato anche presidente dal 2008 al gennaio 2025) e membro della commissione per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana. Tra i ruoli conclusi si ricordano anche la lunga presidenza del CSI Abruzzo (2012â€“2021), la responsabilitÃ regionale del progetto CONI Luoghi di Sport (2018) e l'esperienza nella Giunta Regionale del CONI Abruzzo (2013â€“2017) e in quella Provinciale di Teramo (2009â€“2013).