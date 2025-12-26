Tua costruisce l'assetto organizzativo dei prossimi anni

Tua - societÃ del trasporto abruzzese - cresce. E lo fa con 61 nuove assunzioni giÃ programmate tra il 2026 e il 2028.

Ãˆ questo il dato che fotografa la strategia di crescita messa in campo da Tua, che si prepara ad affrontare i prossimi anni con un rafforzamento significativo e trasversale degli organici, guardando alle sfide future del trasporto pubblico.

"Dopo aver esaurito la graduatoria elaborata 3 anni fa di 250 autisti, Tua continua ad assumere ancora altre figure professionali, segnale questo di un'azienda dinamica che continua a crescere" ha commentato Gabriele De Angelis, presidente dell'azienda regionale di trasporti che ieri mattina, nella sede di Pescara, ha consegnato le lettere di assunzione a 22 nuove risorse; si tratta di 18 autisti con contratto di apprendistato professionalizzante e 4 meccanici specializzati.

Il piano assunzioni, giÃ definito e strutturato, coinvolge piÃ¹ profili professionali e diversi livelli di responsabilitÃ , dalle funzioni apicali e di coordinamento fino ai ruoli operativi e tecnici. Un intervento che nasce dalla gestione delle quiescenze previste, ma che va ben oltre il semplice turnover.

Nel dettaglio, il programma prevede nuovi innesti le cui selezioni pubbliche sono prossime alla pubblicazione, per un totale di 61 nuovi ingressi nel triennio 2026-2028 tra cui 40 operatori di esercizio, 11 operatori qualificati, figure tecniche, amministrative e di manutenzione, ruoli di coordinamento e responsabilitÃ , a supporto dell'evoluzione organizzativa dell'azienda.

Una distribuzione che evidenzia come l'investimento sulle risorse umane sia pensato in modo equilibrato, per rafforzare sia la struttura operativa sia quella gestionale, in un contesto caratterizzato da innovazione tecnologica, sicurezza, sostenibilitÃ e crescente complessitÃ dei servizi.

"Ãˆ una scelta strategica", sottolinea Gabriele De Angelis che aggiunge: "Tua sta costruendo oggi l'assetto organizzativo dei prossimi anni. Le 61 assunzioni previste nel triennio 2026â€“2028 servono a preparare l'azienda alle nuove sfide professionali, a garantire continuitÃ , competenze e qualitÃ del servizio. Basti pensare â€“ ha specificato De Angelis â€“ i nuovi servizi su Sulmona, il settore ferroviario con l'implementazione dei collegamenti sulla linea Adriatica ed un rafforzamento complessivo nell'area metropolitana di Chieti-Pescara".

Con questo piano, Tua conferma il proprio percorso di crescita e consolidamento, puntando su una visione di lungo periodo, sull'organizzazione e sul capitale umano come leva fondamentale per affrontare il futuro della mobilitÃ regionale.