Avis Pescara, il presidente Lattuchella tedoforo nella staffetta della Fiamma Olimpica

Sportivi, politici, uomini e donne dello spettacolo, semplici appassionati, insomma il viaggio della Fiamma Olimpica interessa a vario titolo diverse categorie di persone. E' importante anche il messaggio che si intende inviare attraverso i Giochi Olimpici, non solo il nudo passaggio all’interno delle città, in questo caso Pescara.

Il presidente di Avis donatori sangue Pescara, Vincenzo Lattuchella, il 2 gennaio 2026 sarà tedoforo nella staffetta della Fiamma Olimpica a Pescara. La sua frazione di percorso si svolgerà in viale della Riviera, nei pressi dello stabilimento Alcyone, con passaggio indicativo alle ore 18:59. Un’esperienza che ha scelto di vivere non come traguardo personale, ma come voce di una comunità.

Come presidente dell'Avis Comunale di Pescara e segretario regionale dell'Avis Abruzzo, Lattuchella porterà con sé un messaggio che parla di vita, dono e futuro: “La fiamma è luce e vita, proprio come ogni donazione di sangue. Insieme possiamo accendere il futuro”, queste le sue parole alla vigilia della manifestazione.