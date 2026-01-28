Pescara, che storia: Insigne torna in biancazzurro

Lorenzo Insigne fa ritorno al Pescara.

Una notizia di calciomercato a tinte romantiche per il club biancazzurro, in evidente difficoltà in questa stagione in Serie B.

Dopo la fine dell’esperienza in Canada con il Toronto, l’ex capitano del Napoli, attaccante esterno classe 1991, è pronto a tornare nella squadra cha ha contribuito a farlo emergere nel mondo del calcio, grande protagonista, in Serie B, nell’anno della promozione conZdenek Zeman in panchina, nella stagione 2011/2012 al fianco di giocatori come Marco Verratti e Ciro Immobile.

Insigne firmerà un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

In merito queste le dichiarazioni del presidente Daniele Sebastiani a Fanpage: “È un ritorno al passato, quasi romantico. Succede poche volte. A Pescara, negli ultimi anni, abbiamo fatto due cose davvero belle: l’ingresso di Marco Verratti in società e il ritorno di Insigne a giocare qui. Direi che siamo stati decisivi entrambi. Il rapporto che ho sempre avuto con Lorenzo Insigne è stato bellissimo. La trattativa andava avanti da circa un mese: ci siamo incontrati a Napoli e abbiamo deciso di mantenere il massimo riserbo. Lorenzo è stato corretto con noi, ci ha detto chiaramente quello che pensava. Ci ha detto che, se entro lunedì non si fosse sbloccata una certa situazione, sarebbe venuto a Pescara. Ed è andata esattamente così”.