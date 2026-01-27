Cna: "A Pescara è emergenza sicurezza, tema da affrontare con serietà"

"L'ultimo episodio accaduto a Pescara sabato sera, con il ferimento del titolare di un ristorante in pieno centro, deve indurre tutti, e sottolineo tutti, a riflettere con serietà sui temi della sicurezza". Lo afferma il direttore della Cna provinciale, Luciano Di Lorito, secondo cui "spetta a ciascuno, nel rispetto dei diversi ruoli ricoperti, che si tratti di istituzioni, forze dell'ordine, ma anche mondo dell'impresa, farsi carico con serietà e rigore del tema, senza cercare facili scappatoie propagandistiche che durano lo spazio di un mattino".

"Per farlo - prosegue - occorre agire con rigore, partendo soprattutto dai dati reali e non dalle fantasie. La recente indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province e città italiane ha fotografato i dati reali. Ebbene, per quel che riguarda la voce 'Giustizia e sicurezza', i numeri dicono che Pescara nella graduatoria nazionale occupa nel 2025 la 55esima piazza, con una perdita rispetto all'anno precedente di ben 20 posizioni".

Ricordando che sull'indice di criminalità dello studio la città scende al 77esimo posto (su 107 realtà censite) e che anche il piazzamento per quanto riguarda la voce 'percezione di insicurezza' è allo stesso valore, la Cna parla di "numeri seri, su cui riflettere, che non devono lasciare spazio a strumentalizzazioni o superficialità".

"Vorremmo che si desse vita a un confronto costruttivo sul tema, che coinvolga anche le parti sociali, oltre alle forze dell'ordine e le istituzioni locali. Magari attraverso un confronto che superi la pura formalità, per andare al merito dei problemi: i gestori delle attività produttive possono rappresentare da questo punto di vista una sorta di sentinella di piazze e vie. Ci sentiamo di suggerire la creazione di un tavolo di ascolto stabile con le attività artigiane e commerciali, per segnalare criticità, proporre soluzioni e costruire insieme pratiche di sicurezza partecipata", conclude il direttore provinciale, citando, tra le altre proposte, videosorveglianza, pubblica illuminazione e revisione degli orari serali delle attività di ristorazione.