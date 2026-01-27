“Morto un morto se ne fa un altro” domenica 1° febbraio a Città Sant'Angelo

Dopo aver ottenuto consensi entusiasti da pubblico e critica per la rappresentazione messa in scena lo scorso 14 dicembre, a grande richiesta la Compagnia “Velocità5”, del Centro Teatro Studi di Pescara, replica al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo la brillante commedia “Morto un morto se ne fa un altro”, testo e regia di Pietrunti Daniela. Uno spettacolo leggero e divertente, adatto ad un pubblico di ogni età e perfetto per farsi due risate, stare insieme e poi uscire dal teatro con il sorriso.

Appuntamento domenica 1° febbraio alle ore 18:30, a ingresso libero. Considerando il precedente sold out, e la capienza limitata di posti a sedere, si consiglia al pubblico di arrivare in Teatro con il dovuto anticipo rispetto all’orario di inizio. Donazione libera a partire da 5 euro. Parte del ricavato andrà a sostegno dell'Associazione Animalista Arrogatti & Co – odv.