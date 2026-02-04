Esulta la Folgore Delfino Curi Pescara: vinta la Coppa Italia di Eccellenza

E' la Folgore Delfino Curi Pescara a vincere la Coppa Italia di Eccellenza abruzzese 2025/2026..

La squadra di mister Remigio Cristofari batte, con il punteggio di 2-0, il San Salvo, nella finalissima regionale disputata sul sintetico dello Stadio Comunale di Ortona, davanti a una cornice di pubblico di quasi 2.000 spettatori.

A decidere la partita Ã¨ stata la doppietta firmata dal centravanti portoghese Ortigao â€˜Kakoâ€™, che batte Lanziani con le reti messe a segno al 9â€² della prima frazione e al 18â€² della ripresa.

Gara condotta in porto con efficacia e concretezza dai pescaresi guidati dallâ€™allenatore Remigio Cristofari, poco lucidi e incisivi, al contrario, i sansalvesi, che ci hanno provato a rimettersi in careggiata, ma senza riuscirvi, e rimasti pure in inferioritÃ numerica per lâ€™espulsione nel finale di Ruggieri.

Al termine grande e legittima esultanza in casa Folgore Delfino Curi Pescara, delusione e amarezza per il San Salvo che ha comunque giustamente raccolto, a fine gara, lâ€™applauso di una tifoseria sempre appassionata e calorosa.

Per la compagine pescarese del patron Quinto Paluzzi si apre ora la fase interregionale della competizione con il prossimo doppio confronto con la formazione molisana del Venafro.

Folgore Delfino Curi Pescara-San Salvo 2-0

Reti: 9â€™ e 18â€™ st Ortigao

Folgore Delfino Curi Pescara: Beye, Cutilli, Barbetta, Puglielli, Ferri, Mboup, Pavone (13â€™ st CissÃ©), Ortigao (48â€™ st Romero), Prendes, Luiz, Del Moro (37â€™ st Giammarinaro). A disp. Ruscitti, Gentile, Salem, Mecomonaco, De Angelis, Prestes. Allenatore: Cristofari.

San Salvo: Lanziani, Preta, Aquilano (1â€™ st Traino), Cichella (23â€™ st Colistra), Ruggieri, Cardinale (23â€™ st Zanette), Ricciardi, Gagliano, Jelicanin (1â€™ st Ortiz), Di Ruocco, Squadrone (1â€™ st Garcia). A disp. Zocaro, Dâ€™Ortona, Felice, Di Pierro. Allenatore: Piccioni.

Arbitro: De Iuliis di Chieti (Torrelli di Avezzano e Di Girolamo di Teramo, quarto uomo Baldi dellâ€™Aquila)