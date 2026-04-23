Pescara Danza 2026, tutto pronto per la XIII edizione

Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 si svolgerà, presso il Teatro Ennio Flaiano di Pescara, la tredicesima edizione del Campionato Nazionale C.S.E.N “Danza Classica e di Carattere” e del CONCORSO Nazionale per le “Danze Accademiche” e “Street Dance” “PESCARA DANZA 2026”. Presentano la due giorni Donatella Del Duca e Andrea Sebastiani.

L’evento, presentato questo mattina in conferenza stampa al Comune di Pescara, è organizzato dal Comitato Regionale Abruzzese C.S.E.N, presieduto dal Dott. Ugo Salines, con direzione artistica della Dott.ssa Piera Sabatini, Responsabile Tecnico Nazionale CSEN settore Danza Classica.

Al concorso hanno aderito 44 scuole di danza provenienti da tutta Italia, registrando un sold out in brevissimo tempo, ben 139 le coreografie che saranno messe in scene quest’anno da 872 partecipanti (i danzatori vanno dai 5 ai 47 anni). Si tratta di un grande successo, che dimostra come questo evento abbia assunto sempre più rilevanza e prestigio sul territorio nazionale.

Passione, talento, dedizione e musica saranno il cuore pulsante di questa tredicesima edizione, in un’atmosfera immersiva e piacevole, sia per il pubblico amante della danza, sia per i concorrenti. Da molti anni l’evento rappresenta un’occasione importante per valorizzare la danza come momento collettivo e di incontro, nonché di crescita personale.

I danzatori potranno, infatti, esibirsi di fronte ad una giuria altamente qualificata, composta dai seguenti professionisti:

Sabrina D'Aguanno (presidente di giuria) Coreografa e danzatrice di AkerusiaDanza, maestra di danza Classica e contemporanea, docente nazionale CSEN Danza Moderna Contemporanea e tecniche coreografiche e specializzata in teatro fisico e ricerca sul gesto; promotrice e organizzatrice di festival e rassegne di danza.

Ricky Bonavita Roma. Danzatore, coreografo e direttore artistico della Compagnia Excursus/Pindoc fondata nel 1994 insieme a Theodor Rawyler. Direttore Artistico del Festival di danza contemporanea Tendance. Docente di tecnica di danza contemporanea presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e ospite in università europee.

Donatella Cantagallo Firenze. Presidente e Direttrice Artistica della Dance Performance - Accademia del Teatro Manzoni; fondatrice e direttrice il Collettivo Danza Csen Regione Toscana ed è Referente Regionale Danza Csen Toscana.

Elisabetta Hertel Firenze. Diplomata Académie de Danse princesse Grace Monte-Carlo; precedentemente ballerina presso il Balletto di Stoccarda Dip PDTC RAD Londra, direttrice Accademia Internazionale Coreutica Firenze.

Laura Martorana Roma. Direttrice artistica e coreografa delle Compagnie di danza contemporanea Terzastanza e Visionaria dance Company; autrice della Metodologia Free Flow Motion® per l’insegnamento del metodo Release /Floor work.

Fabrizio Santi Roma. Docente di corsi di formazione insegnanti, nel 2004 ha vinto col gruppo "Almost Famous" il campionato europeo di hip hop, ha ballato per il gruppo Nike" Culture Shock Italy".

Ilaria Silveri Pescara. Laureata presso l'Accademia Nazionale di danza di Roma e docente del Liceo Coreutico Misticoni Bellisario di Pescara.

La giuria avrà il compito di osservare, valutare e infine premiare le coreografie più meritevoli.

Visto il successo di partecipazione della scorsa edizione, la manifestazione si svolgerà quest'anno in due giornate e sarà suddivisa in sei momenti.

L'evento avrà inizio la mattina (ore 10-12) di sabato 25 aprile, con lo svolgimento di workshop gratuito aperto a 30 partecipanti nella disciplina della Danza moderna a cura di Sara Pischedda di Teramo Dance Experience.

Il primo momento sarà dedicato le Danze Accademiche dei Baby e Allievi (Modern, Contemporaneo, Fantasy, Show Dance) aperto solo ai genitori dei partecipanti.

Seguirà la parte dedicata ai piccoli della Street Dance.

Intorno alle 18,30 sarà la volta delle categorie Juniores, Seniores, Over e Superover.

La giornata di domenica 26 aprile si apre con il Campionato Nazionale C.S.E.N. Danza Classica che vedrà diverse città italiane in gara.

Alle 14 in programma le Danze Accademiche delle categorie Juniores, Seniores, Over e Superover.

A chiusura della giornata si svolgeranno tutte le premiazioni.

Le discipline in concorso:

Al Campionato Nazionale C.S.E.N Danza Classica partecipano i danzatori delle discipline di Danza Classica, Neo-Classica e Danza di Carattere, con coreografie di repertorio o libere.

Il Concorso Nazionale Danze Accademiche avrà per oggetto coreografie di Modern, Contemporaneo, Show Dance e Fantasy Dance e il Concorso Nazionale Street Dance coreografie di Video-Dance, Break-Dance, Street Dance e Hip-Hop.