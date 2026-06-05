Pescara Nuoto e Pallanuoto, festa grande per la promozione in A2

Lo stabilimento balneare Barracuda sulla Riviera nord ha ospitato nella serata di martedì 2 giugno la festa promozione del Pescara Nuoto e Pallanuoto, che sabato scorso a Catania ha riconquistato la Serie A2 battendo in gara-2 la formazione siciliana della Copral.

Una serata che la Società della Presidentessa Stefania Scolta ha voluto dedicare alla squadra, allo staff, agli sponsor, agli amministratori locali, alle famiglie, non solo del gruppo Pallanuoto ma anche quelle del Nuoto, così come ai tifosi.

Tante le personalità che sono intervenute per festeggiare la squadra guidata da Mister Franco Di Fulvio e costruita dal Direttore Giampiero Lattanzio. Tra queste il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’Onorevole Guerino Testa, gli Assessori del Comune di Pescara Patrizia Martelli e Claudio Croce, ma anche i vertici della Fira, gestore delle piscine Le Naiadi, nella persona del Presidente Giacomo D’Ignazio e del Preposto Leo Valentini.

Insieme a loro i ragazzi delle giovanili, i loro genitori, così come gli sponsor e tutti gli amici della Pescara Nuoto e Pallanuoto, che hanno accompagnato la cavalcata vincente del Delfino.

“Voglio ringraziare tutte quelle persone che ci sono state sempre vicino” ha detto durante la festa la Presidentessa Stefania Scolta. “Dagli amministratori agli sponsor, dalla Fira agli Assessore Patrizia Martelli e Claudio Croce, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, l’Onorevole Guerino Testa. E poi ancora tutte le famiglie che con grandi sacrifici hanno appoggiato le tante attività proposte durante questa stagione, sia nel settore Nuoto che Pallanuoto”. E ancora: “Vincere questo campionato è stata un’emozione bellissima, attesa da tanto tempo. Adesso, insieme a tutte le persone che ci sono sempre state vicine, dobbiamo difendere il risultato raggiunto e provare a migliorarci. Pescara è una città che ha voglia di sognare e noi vogliamo sognare con la città”.