Lâ€™Abruzzo applaude Manuela Spica, Ã¨ bronzo agli Europei con la sciabola femminile azzurra

Câ€™Ã¨ anche la firma dellâ€™abruzzese Manuela Spica sulla splendida medaglia di bronzo conquistata dallâ€™Italia nella prova a squadre di sciabola femminile ai Campionati Europei Assoluti di Antony 2026. Un risultato di prestigio che conferma la crescita della schermitrice azzurra e la sua capacitÃ di esprimersi ai massimi livelli internazionali, contribuendo in maniera determinante al successo del quartetto italiano.

Insieme a Michela Battiston, Mariella Viale e Claudia Rotili, Spica ha affrontato una competizione di altissimo livello con maturitÃ , personalitÃ e grande luciditÃ tecnica. Dopo lâ€™esordio convincente contro la Romania, superata con un netto 45-21, le azzurre hanno dato prova di carattere nei quarti di finale contro la Polonia, imponendosi per 45-43 al termine di un assalto combattutissimo e ricco di continui capovolgimenti di fronte.

La formazione italiana si Ã¨ poi arresa soltanto in semifinale alla Francia, campione del mondo in carica e sostenuta dal pubblico di casa, dopo una prestazione generosa chiusa sul 45-38. Lâ€™orgoglio e la determinazione del gruppo, perÃ², sono emersi con ancora maggiore forza nella finale per il terzo posto contro lâ€™Ungheria, dove la squadra azzurra ha saputo costruire una brillante rimonta fino al definitivo 45-34.

Per Manuela Spica, atleta abruzzese ormai stabilmente inserita nel panorama internazionale della sciabola, il bronzo europeo rappresenta un traguardo di assoluto valore e unâ€™ulteriore conferma del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. La sua prestazione ad Antony testimonia soliditÃ agonistica, spirito di squadra e la capacitÃ di rispondere presente nei momenti piÃ¹ delicati della competizione.

Il podio continentale ottenuto in Francia non Ã¨ soltanto un successo personale, ma anche motivo di orgoglio per lâ€™intero movimento schermistico abruzzese, che vede in Spica una delle sue interpreti piÃ¹ rappresentative e un punto di riferimento per le nuove generazioni di atleti.

Foto: Federazione Italiana Scherma



