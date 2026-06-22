Terra e Cuore riparte dal solstizio d'estate: una nuova stagione per favorire la cultura e la responsabilitÃ  dâ€™impresa

SAN SALVO â€“ Un nuovo inizio nel segno dell'incontro, del dialogo e dell'amore per il territorio. Nella serata di domenica 21 giugno 2026, non a caso giorno del solstizio d'estate, l'associazione Terra e Cuore ha inaugurato ufficialmente una nuova fase del proprio percorso con un incontro di presentazione ospitato nel suggestivo scenario del Giardino Nakupenda, presso il porto turistico di San Salvo Marina.

Nata alcuni anni fa con l'obiettivo di creare una rete tra le realtÃ produttive locali, l'associazione si presenta oggi con rinnovato entusiasmo e una squadra pronta a raccogliere le sfide del presente e del futuro.

Alla guida dell'associazione il presidente Antonio Cilli, avvocato ed editore, affiancato da Antonia Schiavarelli e da Francesco Spina.

Del team fanno parte il Direttore Responsabile Michele Tana, Michele Daniele account, Moris Fiore creativo, Donatella Zappitelli copywriter , Mariassunta Lestingi segretaria di redazione.

L'obiettivo di Terra e Cuore Ã¨ quello di offrire uno spazio di incontro e confronto tra piccoli, medi e grandi imprenditori dell'area del Vastese e della Costa dei Trabocchi, favorendo la nascita di collaborazioni, idee e progetti condivisi. Un luogo dove le imprese possano dialogare tra loro, valorizzando le rispettive competenze e contribuendo alla crescita armonica del territorio.

L'associazione si fonda su valori che accomunano molte delle realtÃ aderenti: l'attenzione alla comunitÃ locale, il rispetto dell'ambiente, la valorizzazione delle diversitÃ , la coesione tra le persone e la volontÃ di custodire e trasmettere un patrimonio culturale, sociale ed economico costruito nel tempo.

Lâ€™associazione ha deciso di avvalersi di uno steering team di indirizzo strategico composto da professionisti, tecnici ed esperti capace di supportare il sodalizio nel perseguire i suoi obiettivi: Adri Cesaroni, Oreste Ciavatta, Stefania Ciocca, Fabio Fabrizio, Nicola Fabrizio, Agostino Monteferrante.

All'evento hanno preso parte numerosi esponenti dell'imprenditoria del territorio, molti dei quali giÃ impegnati in iniziative di promozione sociale, culturale e turistica. Ãˆ emersa con forza una visione dell'impresa che va oltre il semplice profitto: l'azienda come luogo di relazioni, di responsabilitÃ e di appartenenza, capace di generare valore non soltanto economico, ma anche umano.

Terra e Cuore intende essere proprio questo: una rete di persone prima ancora che di aziende, unite dalla convinzione che la crescita del territorio passi attraverso la collaborazione, il dialogo e la capacitÃ di costruire insieme.

Il solstizio d'estate, simbolo di luce e di pienezza, ha cosÃ¬ fatto da cornice a una nuova partenza che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per gli imprenditori che credono nel valore della comunitÃ e nella forza delle relazioni.