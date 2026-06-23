Ciclovia Adriatica a Francavilla al Mare, inaugurato il primo tratto

Â«L'inaugurazione del primo tratto della Ciclovia Adriatica a Francavilla al Mare rappresenta il risultato concreto di un lungo e complesso lavoro istituzionale che la Regione Abruzzo ha portato avanti con determinazione per garantire al territorio risorse, progettualitÃ e investimenti strategici per il futuro del turismoÂ».



Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario, in occasione della cerimonia inaugurale del primo tratto della Ciclovia Adriatica tenuta domenica 21 giugno.

Â«Francavilla al Mare Ã¨ tra i Comuni che hanno beneficiato dei maggiori finanziamenti dell'intero progetto regionale della Ciclovia Adriatica. Un risultato importante che testimonia l'attenzione che Regione Abruzzo ha voluto riservare a un territorio strategico per lo sviluppo turistico dell'intera regioneÂ».



Â«Dietro i numeri c'Ã¨ un lavoro intenso e spesso poco visibile, fatto di interlocuzioni istituzionali, attivitÃ amministrative e confronto costante con i Ministeri competenti per garantire la piena disponibilitÃ delle risorse e consentire ai Comuni di procedere con gli interventi. Regione Abruzzo ha creduto fortemente nella Ciclovia Adriatica e ha lavorato senza sosta affinchÃ© questo progetto potesse trasformarsi in una realtÃ concreta per i territoriÂ».



Â«La scelta di destinare a Francavilla una quota importante delle risorse disponibili nasce dalla consapevolezza del ruolo che questa cittÃ svolge all'interno del sistema turistico regionale. Francavilla Ã¨ una delle piÃ¹ importanti destinazioni della costa abruzzese e rappresenta uno snodo fondamentale del percorso cicloturistico che collegherÃ l'intero litoraleÂ».



Â«L'inaugurazione di domenica rappresenta la dimostrazione concreta di quanto sia fondamentale avere una Regione capace di programmare, investire e accompagnare i territori nella realizzazione di opere strategiche. Dietro questo risultato vi Ã¨ un intenso lavoro istituzionale che ha consentito di garantire risorse fondamentali e trasformare un progetto in un'infrastruttura reale e fruibile dai cittadini.Â».



Â«Da abruzzese, da amministratore regionale e da cittadino di Francavilla al Mare sono estremamente orgoglioso di vedere la cittÃ protagonista di questo percorso e di aver contribuito al suo sviluppo. La cittÃ raccoglie oggi i frutti di un finanziamento che contribuirÃ a renderla ancora piÃ¹ attrattiva, moderna e competitiva dal punto di vista turistico. Regione Abruzzo continuerÃ ad accompagnare i territori affinchÃ© tutti gli interventi previsti possano essere completati e valorizzati al meglio, nell'interesse delle comunitÃ locali e dell'intero sistema turistico regionaleÂ».