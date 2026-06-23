Alle Terme di Popoli cure anche d'estate

Estate e ferie, ulteriore occasione per vivere le Terme di Popoli, grazie al ventaglio di possibilitÃ per diverse patologie, da scegliere come singolo percorso o in pacchetti, senza dimenticare i cicli convenzionati. Le cure termali sono possibili grazie alle proprietÃ benefiche dellâ€™acqua Decontra, utilizzata nello stabilimento delle Terme.



Cinque le macro aree che racchiudono le diverse proposte. A partire dalle Cure inalatorie e endotimpaniche, per patologie delle vie aeree, indicate in particolare per gli stati di cronicizzazioni e gli esiti di riniti, sinusiti, faringiti, tonsilliti, laringiti, tracheiti, bronchiti, otiti e allergie. Queste le proposte all'interno della sezione: inalazione, aerosol, humage, ventilazione polmonare assistita, cateterismo tubarico, politzer, doccia nasale, doccia nasale micronizzata, rieducazione tubarica.



Si passa poi alle Cure per patologie osteoarticolari, indicate per artrosi, osteoartrosi e reumatismi extra-articolari. Queste cure propongono: fango-balneoterapia, fango-balneoterapia con massaggio localizzato, idromassaggio con acqua sulfurea, massaggio localizzato e generale.



E ancora ecco la Balneoterapia, studiata per dermatiti atopiche e seborroiche, psoriasi, eczemi. Si aggiungono le Cure per patologie vascolari, per la cura dei disturbi vascolari periferici, con tre opzioni: percorso vascolare, idromassaggio con ozono, linfodrenaggio,



E, infine, la Cura idropinica, rivolta alle patologie dellâ€™apparato gastroenterico. Queste stesse cure sono fruibili in regime convenzionato, nonchÃ© in pacchetti, con diverse soluzioni.

