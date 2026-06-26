Tutto pronto per la 41^ Notturna Pennese

Organizzazione di ottima levatura a cura dell'Amatori Podisti Pennesi, un cliché all'altezza della situazione per la Notturna Pennese giunta alla 41ª edizione. Appuntamento clou di una classica del Corrilabruzzo UISP e di altri circuiti podistici regionali abruzzesi sabato 27 giugno a Penne con partenza e arrivo in piazza San Francesco, la suggestiva cornice che da sempre ospita l'evento e che saprà riservare il consueto scenario di festa e partecipazione.

Il programma prevede il ritrovo alle 18:00, seguito alle 19:00 dalla partenza del 27° Trofeo Giovanile Città di Penne per bambini e ragazzi. Alle 21:00 spazio alla gara competitiva per gli adulti di 9 chilometri e alla camminata non competitiva di 3 chilometri. Una valida garanzia di spettacolo capace di animare le vie del centro storico con un un variegato gruppo di atleti uniti dalla passione per il podismo.

La particolarità della Notturna Pennese è l’iscrizione gratuita per gli atleti fuori regione. A ciascun partecipante verrà consegnato il pacco gara (garantito ai primi 400 iscritti) contenente un telo da mare, un buono ristoro e altri gadget.

Le premiazioni interessano primi tre assoluti M/F, i primi cinque di categoria M/F e i primi cinque gruppi più numerosi. I premi individuali non sono cumulabili. Per il Trofeo Giovanile, invece, saranno premiati tutti i ragazzi partecipanti e le prime tre società con il maggior numero di classificati.

“Siamo orgogliosi di ospitare la 41ª edizione della Notturna Pennese – dichiara il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci – una manifestazione storica che richiama ogni anno numerosi atleti e valorizza il nostro splendido centro storico. Un ringraziamento speciale va al presidente Gabriele Pasqualone e a tutti i membri dell'Amatori Podisti Pennesi, che con dedizione portano avanti questa prestigiosa iniziativa”.