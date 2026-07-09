Il campione olimpico D'Altrui alla guida del progetto "Accademia Orange" del Club Aquatico Pescara

Il Club Aquatico Pescara annuncia con orgoglio il ritorno di Marco D'Altrui, Campione Olimpico e Campione del Mondo, che assumerà la guida tecnica della nuova “Accademia Orange”, il progetto dedicato alla formazione dei bambini dai 6 ai 12 anni e allo sviluppo del vivaio della pallanuoto pescarese. Dopo un anno di pausa dall'attività tecnica, dovuto esclusivamente a motivi personali, Marco D'Altrui ha scelto di tornare sul piano vasca con entusiasmo, raccogliendo una sfida che guarda al futuro: mettere la propria esperienza, maturata ai massimi livelli internazionali, al servizio delle nuove generazioni.

“L'Accademia Orange nasce con una missione precisa – spiega il presidente del Club Aquatico Riccardo Fustinoni – far crescere ed educare bambini e ragazzi, nel complesso percorso che li porta dalla preadolescenza all’adolescenza e poi verso la maturità. Un progetto sportivo autonomo che mette al centro il bambino, la sua formazione tecnica, educativa e personale, accompagnandolo in un percorso strutturato che parte dai primi approcci alla pallanuoto e conduce fino alla categoria Under 12, individuata come la vera "prima squadra" dell'Accademia e punto di riferimento per tutto il settore giovanile”.

“Sarà proprio Marco D'Altrui a ricoprire un ruolo strategico all'interno del progetto – prosegue Fustinoni – perché coordinerà l'intero percorso tecnico dell'Accademia, definirà la metodologia di lavoro e seguirà direttamente sul piano vasca la crescita dei giovani atleti, mantenendo un contatto quotidiano con i bambini e con le loro famiglie”.

La scelta di affidare l'Accademia Orange a Marco D'Altrui non nasce soltanto dal suo straordinario palmarès internazionale, ma dalla condivisione di una precisa visione educativa e sportiva: i campioni si costruiscono fin da bambini, attraverso un percorso fatto di competenza, passione, sacrificio, rispetto e valori. È su questi principi che il Club Aquatico Pescara ha scelto di fondare l'Accademia Orange, investendo concretamente sulle nuove generazioni e sul futuro della pallanuoto cittadina.

Marco D'Altrui ha negli anni dimostrato il proprio valore nella crescita del vivaio, accompagnando numerosi giovani atleti verso le categorie superiori e contribuendo alla formazione di ragazzi che oggi rappresentano una risorsa importante per la prima squadra del Club Aquatico Pescara militante nel campionato di serie B.

L'Accademia Orange rappresenta oggi un ulteriore passo in avanti: una struttura dedicata esclusivamente ai più piccoli, con una propria organizzazione, un programma tecnico specifico, eventi, attività sul territorio, collaborazioni con scuole, enti e stabilimenti balneari e un piano di reclutamento che punta ad ampliare la base della pallanuoto pescarese, coinvolgendo sempre più bambini e famiglie.

Tra gli obiettivi sportivi del progetto figura anche un traguardo ambizioso: conquistare entro tre anni una medaglia d'oro alla HABAWABA di Lignano, la più importante manifestazione internazionale dedicata alla pallanuoto giovanile che negli ultimi anni ha visto Club Aquatico Pescara arrivare in posizioni sempre più avanzate.

Con il ritorno di Marco D'Altrui, dunque, il Club Aquatico Pescara ricompone così uno staff tecnico che si compone di allenatori ed educatori di prim’ordine guidato dall’esperto Yiannis Giannouris, giocatore prima e poi capo allenatore della nazionale maschile della Grecia e di numerose squadre in Italia e all’estero, personaggio di elevata caratura morale e tecnica e considerato uno dei guru della pallanuoto mondiale, da sempre impegnato nel settore giovanile, tra i fondatori dell’associazione no-profit Waterpolo Development che ha l'obiettivo di diffondere lo sport e i suoi valori educativi nei cinque continenti.

Per il Club Aquatico Pescara – conclude Fustinoni – il futuro non si costruisce soltanto vincendo. Si costruisce educando. Si costruisce formando. Si costruisce accompagnando ogni bambino e le loro famiglie nel percorso di crescita, dentro e fuori dall'acqua”.