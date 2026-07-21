A Scerne di Pineto una Notturna da ricordare tra corsa e beneficenza

Una partecipazione straordinaria, tanto entusiasmo e il gran caldo hanno fatto da cornice al successo della Notturna di Scerne, appuntamento di punta dell’attività organizzativa della Podistica dell’Adriatico, che ha animato le strade di Scerne di Pineto nei circuiti Corrimaster FIDAL, Criterium Piceni&Pretuzi e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi).

Quasi 600 presenze hanno contraddistinto la 31ª edizione, distribuita tra la competitiva di 9,5 chilometri e la camminata libera “Walk of the Sea” (con percorsi di 3,5 o 7 chilometri). Un risultato numerico e tecnico di tutto rispetto, che ha impreziosito una manifestazione svoltasi in parallelo alla Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico a Pineto.

Tra gli uomini, vittoria per Stefano Massimi (Atletica Vomano) in 27’50”, davanti al compagno di squadra Lorenzo Dell’Orefice e a Nicolò Di Gaetano (Asd Cologna Spiaggia), Douglas Scarlato (US Aterno Pescara) e Nunzio Gabriele (Mistercamp Castelfrentano).

In campo femminile, trionfo di Francesca Calvauna (GS Orecchiella Garfagnana) in 31’25”, nonché nona assoluta nella classifica in promiscuità con gli uomini. Alle sue spalle Greta Negro (Atletica Civitanova), Monica Foglia (Asd Vini Fantini), Sara Di Prinzio (Runners Chieti) e Sofia Ciuffolo (Atletica Gran Sasso).

Da sottolineare anche l’impegno solidale della manifestazione: un euro per ogni iscritto è stato destinato in beneficenza a Casa Madre Ester. Un’edizione 2026 che si è chiusa nel segno dell’apprezzamento, raccogliendo il plauso non solo dei numerosi podisti accorsi a Scerne, ma anche delle autorità comunali di Pineto, presenti alle premiazioni con l’assessore allo Sport e alle Politiche sociali Camilla Scianitti, il consigliere Pierpaolo Cantoro e l’assessore al Bilancio Giuseppe Cantoro.

Credit fotografico Emidio Collecchia