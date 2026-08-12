Inaugurato al parco Florida il campo da basket intitolato a Vittorio Pomilio e finanziato dal nipote Simone Fontecchio

"Oggi non tagliamo solo un nastro ma riapriamo lo scrigno dei ricordi e costruiamo la casa del futuro perchÃ© questo non Ã¨ un luogo qualsiasi, per chi Ã¨ di Pescara. Questo Ã¨ il punto zero. Qui Ã¨ cominciata la favola della pallacanestro di Pescara. Qui hanno giocato tanti giovani e tra loro c'era anche Vittorio Pomilio. Vedere suo nipote Simone, che gioca nel piÃ¹ grande campionato del mondo e che oggi dona alla cittÃ questo campo Ã¨ meraviglioso e commovente perchÃ© questo gesto dimostra chi Ã¨ Simone, fuori e dentro il campo". Queste le parole del sindaco Carlo Masci alla inaugurazione del campo da basket donato dal giocatore Nba dei Miami Heat Simone Fontecchio alla cittÃ di Pescara, realizzato all'interno del parco Florida. Parlando davanti a Fontecchio, alla famiglia Pomilio e a centinaia di persone che hanno voluto assistere a questo evento, Masci si Ã¨ augurato che da questo campo "possano uscire dei campioni. In ogni caso da qui usciranno cittadini migliori, grazie allo sport", ha aggiunto Masci, affiancato dall'assessore allo Sport Patrizia Martelli, che ha lavorato per raggiungere questo obiettivo, e dall'assessore al Verde Gianni Santilli.

"I giochi del parco saranno riposizionati", ha garantito Masci e l'area giochi sarÃ ampliata. Ãˆ apparso visibilmente emozionato Simone Fontecchio. "Vedere tante persone mi riempie il cuore di gioia", ha detto davanti a migliaia di fan e appassionati di basket. "Siete la testimonianza di quanto mio nonno fosse benvoluto e rispettato. Questo Ã¨ un luogo storico, qui giocava la Libertas Pescara al cui interno militava mio nonno che consentÃ¬ alla squadra di guadagnarsi la promozione. Sono contento che questo progetto sia giunto alla sua realizzazione grazie al Comune, al sindaco e all'assessore Martelli, e alla mia famiglia. Questo Ã¨ un campo all'avanguardia, unico a Pescara e forse in Abruzzo e qui si puÃ² ricreare quell'ambiente in cui la pallacanestro diventa veicolo di convivialitÃ e unione. Ãˆ il mio regalo alla cittÃ e ai giovani della cittÃ e spero che si generino ricordi indimenticabili come quelli che ho di mio nonno". Prima che prendessero il via le partite Ã¨ intervenuto anche Tonino Di Nino che ha ricordato con grande affetto e stima Vittorio Pomilio, storico cestista. "La speranza Ã¨ che questo posto torni ad essere quella fucina che Ã¨ stato", ha detto.