Corrilabruzzo UISP: Corri Barrea e Trofeo dei Vigneti lanciano l’attesa Stracongiunti

La nona edizione della Corri Barrea, sotto la regia dell’Asd Sport Experiences, si è chiusa con pieno successo. La gara podistica ha portato ancora una volta gli atleti a misurarsi con un percorso di 12 chilometri e 460 metri di dislivello positivo, immerso in uno degli scenari naturalistici più suggestivi dell’Appennino.

Non è stata soltanto una gara, ma una vera esperienza nel territorio. Il tracciato, infatti, si sviluppava nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e alternava sterrati, sentieri e tratti più tecnici, tra faggete, salite, discese e panorami che accompagnavano i runner fino alle rive del Lago di Barrea. La gara attraversava alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio, dal valico dell’Aia della Forca alla Valle Jannanghera, fino al rientro verso il centro abitato. Obiettivo podio raggiunto per Daniele D’Onofrio (Nuova Atletica Isernia – 47’06”), Pardo La Serra (La Sorgente Gruppo Sportivo) e Giuseppe Di Bucci (Free Runners Isernia) al maschile, e per Chiara Benedetti (Atletica Abruzzo L’Aquila – 1.03’11”), Sara Di Prinzio (Runners Chieti) e Mariana Mitrofanschi (Atletica Val Tavo) al femminile.

Il Trofeo dei Vigneti si conferma un autentico successo a Villamagna, grazie a una macchina organizzativa, quella dell’US Acli Marathon Chieti, che ha saputo mantenere le promesse: un mix di divertimento e condivisione per tutte le età, con le gare dedicate ai più giovani seguite dalla prova competitiva di 11 chilometri e dalla passeggiata non competitiva di 6 chilometri. Il Trofeo dei Vigneti valorizza un rinomato borgo vitivinicolo, noto soprattutto per la pregiata zona di produzione della Villamagna DOC. A primeggiare al maschile è stato Sergio Serraiocco (Nuova Atletica Montesilvano) in 39’47”, seguito da Alberico Di Cecco (Asd Vini Fantini) e da Mattia Maccarone (Polisportiva Tethys Chieti). Per quanto riguarda la gara femminile, la vittoria è andata a Claudia Pasquale (Asd I Lupi d’Abruzzo – tempo 51’51”), seguita al secondo posto da Mariana Mitrofanschi (Atletica Val Tavo) e al terzo da Daniela Tiozzo Compini (Roseto Endurance). Visto il grande riscontro ottenuto in questa edizione, l’US Acli Marathon Chieti punta a riproporre l’evento con ancora maggiore entusiasmo per il prossimo anno, forte della positiva risposta di pubblico e atleti.

L’attesissima Stracongiunti si prepara al grande ritorno in questo fine settimana, confermando il suo tradizionale appuntamento di fine estate a Congiunti di Collecorvino. È il fiore all’occhiello di tutto il movimento podistico abruzzese e il comitato organizzatore dell’Atletica Val Tavo ha lavorato a pieno ritmo. Gestire in due giorni un afflusso così imponente di partecipanti di tutte le età richiede uno sforzo notevole. Sabato 12 le gare riservate ai bambini e ai ragazzi under 16 su brevi distanze. Il programma della domenica si apre alle 8:00 con il ritrovo di tutti i partecipanti presso il parco comunale. Alle 10:00 il via ufficiale sia alla gara competitiva di 11 chilometri sia alla passeggiata di beneficenza di 2 chilometri, aperta a tutti, lasciando poi spazio al terzo tempo con il classico pasta party firmato La Molisana. Gli organizzatori hanno predisposto un ricco pacco gara, affiancato da riconoscimenti in prodotti alimentari del territorio dedicati ai primi 5 assoluti maschili e femminili, ai primi 5 di ogni categoria e ai primi 5 gruppi più numerosi, sia regionali sia extra-regionali. Per agevolare l’afflusso dei podisti, sarà a disposizione un ampio parcheggio situato in via dell’Artigianato, a soli 300 metri dalla zona di partenza.



