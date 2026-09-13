Verso la Giornata del Paesaggio vitivinicolo, appuntamenti a Tollo

A partire dal 2026 il 20 ottobre si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio vitivinicolo. Il Comune di Tollo è protagonista del percorso di avvicinamento: è stato infatti selezionato dall’associazione internazionale Iter Vitis, che promuove la Giornata, come sede di uno dei tre eventi di avvicinamento. Sarà una tre giorni, dal 18 al 20 settembre, di approfondimento ma anche di promozione delle attrazioni e delle potenzialità locali.



Angelo Radica, sindaco di Tollo, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino, sottolinea “il grande orgoglio con cui ci apprestiamo a organizzare e celebrare questa ricorrenza. Non ci arriviamo ovviamente per caso, ma grazie principalmente alla centralità che il nostro territorio ha guadagnato nel settore: basti pensare che nel 2021 il Comune di Tollo ha ricevuto un importante riconoscimento al Premio Nazionale del Paesaggio del Ministero della Cultura, per il progetto ‘La pergola abruzzese. L'esperienza tollese e la Carta di Tollo’”.



La “tappa” di Tollo verso il 20 ottobre è stata preceduta da quella di Pantelleria, dal 3 al 5 luglio, e sarà seguita il 17 ottobre da Barolo, il celebre – per la produzione vitivinicola - comune piemontese che sarà protagonista anche all’evento di Tollo: il 19 settembre infatti dalle ore 19 presso la Sala consiliare sarà sottoscritto un patto di amicizia tra i Comuni di Barolo e Tollo all’insegna della collaborazione nella promozione dei territori vitivinicoli, dei prodotti locali, della qualità della vita e del benessere dei cittadini. L’obiettivo è unire i due Comuni con i vincoli dell'amicizia, della fratellanza e della collaborazione reciproca.



Tra gli altri eventi in programma: Il 18 settembre dalle ore 20.45 all’EnoMuseo TOLLO si terrà un incontro pubblico dal titolo “Paesaggio vitivinicolo e sviluppo turistico. Punti di debolezza e prospettive” con la partecipazione di Susanna Gristina (presidente di Iter Vitis Italia), Rossano Pazzagli (professore Università del Molise e direttore della Scuola di paesaggio “Emilio Sereni" - Istituto Alcide Cervi) che parlerà del tema “Il paesaggio agrario tra storia e patrimonio”, Valeria Lingua (professoressa dell’Università di Firenze) che illustrerà il bando del Concorso “La Migliore Pratica Urbanistica di Città del Vino”. Modererà Gianluca Marchesani (wine & food blogger) con le conclusioni di Fulvio Mazzocchi, sindaco del Comune di Barolo.



Il 19 settembre dalle ore 9, con ritrovo alle ore 8.30 in piazza della Liberazione, si svolgerà una passeggiata lungo la pista ciclopedonale “Via dei Mulini”..



