Nuovo successo per la StraCongiunti

Organizzata a regola d’arte dall’Atletica Val Tavo nel fine settimana del 12-13 settembre, la StraCongiunti ha riscosso un caloroso successo a Congiunti di Collecorvino, accogliendo un afflusso imponente di circa 600 partecipanti complessivi abruzzesi e da fuori regione tra gara competitiva, camminata non competitiva e prove riservate a bambini e ragazzi under 16 su brevi distanze, il sabato antecedente alla gara per gli adulti con l’Atletica Vomano miglior società a collezionare il maggior numero di vittorie e podi.

Lungo il tracciato di 11 chilometri della gara competitiva, i podisti hanno regalato al pubblico un colpo d’occhio straordinario ad accompagnare il momento della partenza. Tra gli uomini ha trionfato Domenico Campitelli (ASD Mistercamp Castelfrentano), capace di fermare il cronometro a 36’36”, precedendo sul traguardo Daniele Vulpiani (Tivoli Marathon) e Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà). In ambito femminile, la sfida sulla medesima distanza ha proiettato al primo posto Melissa Palanza (Let’s Run for Solidarity) con il tempo di 41’11”, seguita dalle ottime prestazioni di Raffaella Filannino (Daunia Running) e Sara Di Prinzio (Runners Chieti).

Una manifestazione encomiabile da parte degli organizzatori e dei volontari che hanno lavorato con dedizione, confermando la StraCongiunti come un appuntamento irrinunciabile del calendario di fine estate non solo del Corrilabruzzo UISP ma anche di altri circuiti podistici regionali abruzzesi.