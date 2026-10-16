“Pescara Biancazzurra nasce per unire tutti coloro che sentono forte il legame con i nostri colori e con la nostra comunità. L’associazione vuole promuovere iniziative sociali, culturali e di aggregazione legate alla nostra appartenenza e alla passione biancazzurra, creando occasioni per stare insieme e fare qualcosa di concreto per il territorio”. Così in una nota Luca Viola a proposito di Pescara Biancazzurra, il sodalizio che riunisce i tifosi del Delfino.

“Ma c’è anche un obiettivo importante: costruire un rapporto sempre più diretto con la Pescara Calcio, cercando di avere un ruolo e una presenza all’interno della realtà biancazzurra, nel rispetto dei nostri valori e della nostra identità”, aggiunge il comunicato diffuso da Viola. “Per questo ti invito ad aderire e a far parte di questo progetto. Più siamo, più forte sarà la voce della nostra comunità. Insieme per la nostra Pescara!”.

Per informazioni, www.pescarabiancazzurra.it.