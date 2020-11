La Dieta Mediterranea a dieci anni dalla tutela dell'Unesco

Mobilitazione nazionale degli agricoltori italiani nell’anniversario dei 10 anni dell’iscrizione della Dieta Mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO avvenuta proprio a metà novembre del 2010.

Secondo quanto riportato nella decisione del Comitato di valutazione la dieta mediterranea è infatti molto di più che il solo cibo ma un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola che promuove l’interazione sociale, che è profondamente cambiata nel tempo del Covid.

In Abruzzo, l’appuntamento è nei mercati di Chieti (Via Arniense), Pescara (Via Paolucci) e Teramo (Via Roma, angolo di via Po) a partire dalle ore 10.30 di sabato 14 novembre alle 13.00 con l’esposizione simbolica dei prodotti e delle ricette più rappresentative della dieta mediterranea insieme ai tutor della spesa, agli agrichef e ai produttori delle specialità alimentari il cui valore culturale e salutistico è stato riconosciuto a livello internazionale.