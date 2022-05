'Cantine Aperte', torna la grande festa dell'enoturismo

Sabato 28 e domenica 29 maggio torna Cantine Aperte in Abruzzo e in tutta Italia grazie al Movimento Turismo del Vino, la storica associazione di cantine italiane che da oltre trent’anni è protagonista nella promozione enoturistica dei territori e della crescita della cultura dell’accoglienza in cantina.

Un weekend all’insegna della tranquillità e della spensieratezza di godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi pronte ad accogliervi oltre che con i loro migliori vini e con il sorriso, anche con la massima professionalità e responsabilità rispetto al delicato momento storico.

L’edizione numero 30 di Cantine Aperte si presenta con ottime aspettative. Le richieste e l’interesse da parte degli enoturisti è in crescita e le Cantine italiane si stanno preparando ad accogliere al meglio gli ospiti per regalare due magnifiche giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità. Tante le iniziative di intrattenimento in programma nelle diverse regioni italiane, che non mancheranno di esprimere tutte le potenzialità offerte dai territori da Nord a Sud dello stivale. In montagna o collina, al lago o al mare per passeggiare tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici in picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto associato ad un unico comune denominatore: il vino italiano.

Qui la mappa delle cantine aderenti in Abruzzo (clicca)