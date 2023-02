Alla Bit di Milano un Abruzzo "multiforme, variegato ed ecosostenibile"

La Regione Abruzzo ha presentato alla Borsa Internazionale del Turismo il piano di promozione turistica 2023 che ha come obiettivo quello di porre l’attenzione sull’offerta variegata, multiforme ed ecosostenibile della destinazione e che trova nella sinergia con gli operatori del territorio la chiave di volta.

Presenti alla conferenza stampa Daniele D’Amario, assessore regionale al Turismo, Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, e Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti – Pescara.

Le tre giornate della BIT danno occasione per mostrare al pubblico e agli operatori la grande ricchezza regionale in termini di offerta turistica e molti approfondimenti tematici, in collaborazione con gli attori del territorio, si susseguiranno presso lo stand.

Durante la conferenza stampa, l’assessore D’Amario ha dichiarato piena soddisfazione per i risultati del 2022 confermando stime positive anche per il 2023 in fatto di flussi turistici: “La Regione Abruzzo presenta un territorio unico sia dal punto di vista paesaggistico che culturale confermandosi una destinazione fruibile tutto l’anno grazie ai prodotti turistici offerti che spaziano dal mare alla montagna, dall’enogastronomia all’arte, dalla cultura al turismo esperienziale. I nostri sforzi promozionali per l’anno in corso si concentreranno sull’incremento dell’incoming dall’Italia e dai mercati europei prioritari. A questo proposito procedono gli accordi per favorire le connessioni e attrarre nuovi visitatori”.

D’Amario ha evidenziato l’importanza di fare sinergia con i partner locali sottolineando la collaborazione tra la Regione Abruzzo e le Camere di Commercio di Chieti – Pescara e del Gran Sasso d’Italia che dà realizzazione al Protocollo d’Intesa, siglato nel 2021, per la realizzazione di iniziative di promozione dell’offerta a sostegno degli operatori e di tutta la filiera al fine di aumentare i flussi turistici.

Le attività del Piano di Promozione 2023 ruotano intorno alla nuova campagna, il cui concept nasce dallo stupore che il visitatore ritrova esplorando la Regione Abruzzo: un territorio che va oltre le aspettative. Su questo è stato sviluppato il nuovo brand e il nuovo logo che incarna il punto esclamativo con gli elementi di caratterizzazione del mare e della montagna oltre alla zampa dell’orso, icona della Regione. Dal nuovo brand prende ispirazione la nuova campagna “Abruzzo, che bella sorpresa. Abruzzo c’è molto più di quello che immagini” per promuovere la stagione estiva ed invernale che sarà rivolta a diversi target per fasce d’età e interessi. Anche il materiale below the line a partire dalla guida, con richiamo costante tramite QRcode al sito www.abruzzoturismo.it, è stato ripensato per favorire la conoscenza verso il pubblico di una regione ricca in termini paesaggistici, di chiavi tematiche ed esperienze.

La Regione Abruzzo, forte dei risultati raccolti e delle stime positive, conferma nel 2023 la sua presenza alle più importanti fiere di settore. Oltre alla BIT, sarà presente alla BMT di Napoli (16-18 marzo) e al TTG di Rimini (11 – 13 ottobre). Nel corso dell’anno la Regione Abruzzo rinnova inoltre la grande collaborazione con ENIT partecipando con entusiasmo a fiere ed eventi sui mercati internazionali tra cui la prossima ITB di Berlino (7-9 marzo) e il WTM di Londra (6-8 novembre).

Con l’obiettivo di approcciare nuovi target di domanda e allargare la percezione del consumatore e, capitalizzando sui nuovi trend del turismo come quello outdoor, esperienziale e del cicloturismo, la Regione Abruzzo nel 2023 parteciperà anche a fiere tematiche dedicate al grande pubblico come la Fiera del Cicloturismo di Bologna (1-2 aprile), EXPO BeActive di Vicenza (5-7 maggio), il Salone del Camper di Parma (9-17 settembre) e l’Italian Bike Festival di Misano (15-17 settembre) per citarne alcune.

Per una promozione sempre più condivisa, in questi eventi saranno presenti i partner locali coinvolti dalla Regione. A BIT 2023, per la prima volta in assoluto partecipano 34 operatori tra DMC, Associazioni di albergatori e hotel individuali, operatori del turismo esperienziale specializzati in food, turismo all’aria aperta, wedding.