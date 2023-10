Sicurezza territorio, viabilitÃ  e difesa costa: gli interventi in provincia di Pescara

La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio e su iniziativa del sottosegretario con delega alle Infrastrutture Umberto D'Annuntiis, con un provvedimento predisposto dal Dipartimento della Presidenza e dal Dipartimento Trasporti della Regione, ha approvato l'elenco dei 52 interventi finanziati per l'annualità 2024 sulla base della legge n.145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

"Si tratta di risorse - ha spiegato il sottosegretario D'Annuntiis - relative ad interventi infrastrutturali necessari per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici comunali, per la viabilità ma anche per la difesa della costa. Per l’anno 2024, - ha proseguito - l’Abruzzo ha a disposizione fondi per 16 milioni 574mila 200 euro a fronte di un ammontare complessivo, relativamente al periodo 2021-2034, di oltre 135 milioni di euro. Per la realizzazione tali interventi, che vedono in qualità di enti attuatori sia le amministrazioni comunali interessate che la stessa Regione, attraverso gli uffici del Genio civile presenti nelle quattro province, - ha concluso Il Sottosegretario – la Regione ha svolto una attenta attività di programmazione in seguito al rilevamento dei fabbisogni territoriali effettuato in maniera congiunta dal Dipartimento Infrastrutture –Trasporti e dal Dipartimento Territorio–Ambiente".

Nel dettaglio, ecco l'elenco completo degli interventi previsti nel territorio della provincia di Pescara:

Fiume Pescara - difesa abitato in via Arno località Santa Teresa di Spoltore - completamento (500mila euro);

mitigazione rischio idraulico Fosso grande nel comune di Pescara (678.000 euro);

mitigazione rischio idrogeologico nel comune di Penne (110.000 euro);

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa nel comune di Montesilvano (100.000 euro);

messa in sicurezza viabilità territorio comunale nel comune di. Loreto Aprutino (400.000 euro);

messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale di Cugnoli (250.000 euro);

messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale di Catignano (250.000 euro);

messa in sicurezza e viabilità del territorio comunale di Scafa (100.000 euro);

regimentazione acque e messa in sicurezza viabilità comunale di Rosciano (100.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Popoli (100.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Pietranico (150.000 euro);

messa in sicurezza viabilità del territorio comunale di Civitella Casanova (150.000 euro);