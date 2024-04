All'alberghiero il â€˜Safer Internet Dayâ€™ contro il cyberbullismo

Si svolgerà stamane alle ore 10, nell’Officina del Gusto dell’istituto alberghiero, l’evento del Safer Internet Day 2024 – Giornata Internazionale di sensibilizzazione sui rischi della rete – Né bulli né spettatori contro il Cyberbullismo promosso dal Club Service Kiwanis – Distretto Italia San Marino. L’evento, che prevede la presentazione degli elaborati inviati per il progetto ‘Raccontiamoci la Realtà’, nasce dalla sinergia tra sistema della formazione, mondo delle associazioni e istituzioni che condividono l’obiettivo comune di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. L’iniziativa vedrà la partecipazione contemporanea di 42 Istituti Comprensivi e Istituti Superiori di tutta Italia con un collegamento on line di 608 classi con 11mila studenti e saranno i ragazzi i protagonisti raccontando esperienze personali.

La Giornata prevede gli interventi della Dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro su Il Progetto educativo condiviso; Gabriella Liberatore Dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo – MIM su La Scuola, luogo di incontro; la Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Maria Concetta Falivene; Gian Mauro Placido Direttore Area Tecnica per la Sicurezza cybernetica Abruzzo – Polizia Di Stato su Protezione dei minori in rete; la psicologa Raffaella Pia Papagno su ‘Fomo Body shaming, Metaverso e altro’; Modesto Lanci Chair della Giornata del Kiwanis Distretto Italia su ‘Per riflettere e confrontarsi: il romanzo ‘La Fine del Nulla’; Margherita Trua Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Peano-Rosa-Nereto su Highlights; Francesco Garaffa Governatore del Kiwanis per le Conclusioni e Progetti Futuri.