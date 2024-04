Campionati italiani paralimpici di ciclismo a Montesilvano, le strade chiuse

In occasione dei campionati italiani paralimpici di ciclismo, in programma a Montesilvano durante questo fine settimana, è stata emanata un'ordinanza riguardante le vie interessate dalla corsa. Dalle ore 9 del 12 aprile alle ore 16 del 14 aprile, e comunque fino ad ultimazione della manifestazione, è prevista la chiusura al traffico con istituzione di "Divieto di Transito" e "Divieto di Sosta" con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso di via Rossi (lato "Pala Dean Martin") tratto via Moro/Rotatoria di circa 200 mt; intera area a Parcheggio antistante "Pala Dean Martin" e intera area a Parcheggio di via Rossi (dietro Ristorante "La Polena").

Per i giorni 13 e 14 aprile dalle ore 6 alle ore 18, e comunque fino ad ultimazione della manifestazione, è prevista la chiusura al traffico con istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, di Strada di accesso al Ponte sul Saline (in entrambi sensi di marcia) tratto via Rossi/viale Torre Costiera (Città Sant'Angelo); via D'Andrea (lato antistante "Pala Dean Martin") tratto via Rossi/via Moro; via Moro tratto via D'Andrea/via Marinelli e via Rossi tratto via Moro/via D'Andrea.