Visita guidata al giardino comunale di Città Sant'Angelo, organizza Italia Nostra

La sezione Italia Nostra di Citta’ Sant’Angelo organizza gratuitamente, domenica 19 maggio, una visita guidata presso il Giardino Comunale del paese, in centro storico, a partire dalle ore 9:30.

L’associazione, nota per le lotte per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, invita tutti a partecipare “al fine di approfondire e condividere la conoscenza di uno dei Giardini Storici piu’ importanti presenti sul territorio”, si legge in una nota.

“Un Giardino il cui patrimonio arboreo e’ da salvaguardare e rigenerare, un Giardino che ospita beni comuni di grande valore storico, un giardino che è un vero “polmone verde” entro le mura della “Citta’ antica”, merita l’attenzione e il rispetto di tutti”, conclude la sezione Italia Nostra di Città Sant'Angelo