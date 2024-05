Erbacce in via Pantini: "Questa strada viene sempre dimenticata dall'amministrazione"

“Via Romualdo Pantini è una strada che, non so perché, viene sempre dimenticata dall'amministrazione comunale, nonostante si trovi in un'area abitata e dove passano molte persone, senza contare poi che confina con la recinzione del comparto 3 del laghetto del parco d'Avalos, quindi è sicuramente una zona di pregio”.

E' quanto dice l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, segnalando a PescaraNews.net la condizione di degrado in cui versa via Pantini. “Le erbacce regnano indisturbate - aggiunge - e mi auguro che il Comune, almeno adesso che siamo in campagna elettorale, provveda allo sfalcio del verde. Tra l'altro segnalo che lo sfalcio non è avvenuto neanche in viale della Pineta ma, al contrario, è stato effettuato in via della Bonifica. Parliamo di strade confinanti con via Pantini”.

Nonostante i proclami, dunque, “purtroppo è ancora tutto in questo stato”, evidenzia Taraborrelli. "Intanto sono in attesa che il dirigente comunale Giuliano Rossi mantenga il suo impegno, poiché mi aveva promesso il rifacimento, in tempi brevi, della segnaletica stradale, che è completamente scomparsa lungo via Pantini. Poiché l'ingegnere è sempre molto solerte, non ho dubbi che mi accontenterà, e dunque lo ringrazio sin da ora", conclude l'ex consigliere di circoscrizione.