Giornata Mondiale dellâ€™Asma: spirometrie gratuite per bambini

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra martedì 7 maggio, l’Ambulatorio di Pneumologia Pediatrica della UOC Pediatria dell’Ospedale di Pescara, diretta dal dr. Maurizio Aricò, in collaborazione con il Servizio Regionale di Allergologia e Pneumologia Pediatrica della Asl di Chieti, in qualità di referenti SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili) organizza una giornata di sensibilizzazione e spirometrie gratuite per i bambini con sospetta asma. L’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’asma, di informare e di favorire la diagnosi precoce nei bambini a rischio.

PROGRAMMA

Ore 11: Incontro con gli studenti delle scuole superiori presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara. I referenti SIMRI della Pneumologia Pediatrica di Pescara e Chieti, con il supporto di Adricesta Onlus, parleranno di asma, fumo, inquinamento ambientale e mostreranno come funziona la spirometria.

Dalle ore 15 alle ore 18: Spirometrie gratuite e senza prenotazione per pazienti di età pediatrica presso l’Ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria ed Allergologia Pediatrica, Palazzina L del Presidio Ospedaliero di Pescara.

L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse e, in età pediatrica rappresenta la malattia cronica più frequente, interessando circa un bambino su 10 nei Paesi occidentali, con notevoli ricadute, in termini di spesa sanitaria, oltre che di assenze scolastiche e lavorative. La diagnosi precoce e il trattamento adeguato sono essenziali per il controllo dell’asma e per prevenire complicazioni gravi. Le spirometrie sono un test semplice e non invasivo che può aiutare a diagnosticare l’asma e a valutare la sua gravità.