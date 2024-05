Sold out al Massimo per il documentario "La grande storia: Aterno, Castellamare, Pescara dalle origini al 1926"

È stato proiettato ieri pomeriggio al teatro Massimo il documentario "La grande storia: Aterno, Castellamare, Pescara dalle origini al 1926". Un appuntamento da tutto esaurito, con la sala 3 piena e un totale di 420 presenze. E, alla fine, applausi a scena aperta per tutti i protagonisti. “Cosa dire? Un pomeriggio straordinario sulla storia di Pescara”, ha commentato l'ideatore e sceneggiatore Licio Di Biase, che ha parlato dell'evento “in assoluto più importante mai organizzato sulla nostra città”.

Domenica 19 maggio alle ore 17,30 ci sarà la replica della proiezione del video. Prenotazione obbligatoria al 348/8286229 (sms, WhatsApp o tel.) oppure all'indirizzo di posta elettronica segreteria.dibiase1@gmail.com. “Ringrazio per tutti Mila Cantagallo, ma ci sono poi tanti amici che hanno collaborato, dal mitico regista Stefano Falco, alle voci narranti Milo Vallone e Rossella Micolitti, a Marco Felicioni per le musiche, a Maurizio Lepore e ai suoi collaboratori per il 3D, a Mimmo Sarchiapone e Saverio Di Donato per disegni e immagini, a Nuvola Di Nardo e a tutti gli altri amici vari”, ha concluso Di Biase.