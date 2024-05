Abruzzo Airport risponde a Striscia la Notizia: “Nessuna convenzione con società di car valet”

“Abruzzo Airport è dotato di un unico servizio parcheggi che viene gestito direttamente da Saga e si trova all’interno del sedime aeroportuale”: così il direttore della Saga, Luca Bruni, interviene dopo il servizio andato in onda ieri sera su Striscia La Notizia, firmato da Jimmy Ghione.

“La società di gestione aeroportuale non ha attualmente e non ha mai avuto in passato convenzioni, né formule contrattuali con nessuna società che gestisce un servizio di parcheggio o di car valet. Ben venga, dunque, l’iniziativa di Striscia La Notizia che ha messo in luce un’attività poco chiara. Ricordiamo a tutti i fruitori della nostra infrastruttura che l’aeroporto gode di un ampio parcheggio non coperto di oltre 500 posti auto, aperto 24h servendosi di casse automatiche posizionate all’interno e all’esterno del Terminal e accessibili entrando all’interno del sedime aeroportuale”, conclude Luca Bruni.