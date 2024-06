Collecorvino, "Mental wellness" apre le porte ai turisti: cultura, conoscenza e degustazioni

Una domenica all'insegna della qualità dei prodotti e del gusto, del benessere psico-fisico e della conoscenza del territorio ha caratterizzato il territorio del comune vestino di Collecorvino che ha aperto le porte ai tanti visitatori in occasione della "Merenda nell'Oliveta", prima edizione per il Comune guidato dal sindaco Paolo D'Amico ma quarta edizione per l'Associazione Città dell'Olio.

Una camminata piacevole ha condotto verso l'Azienda Di Luzio Alessandra: qui c'è stato un corso di yoga con Carla De Lauretis, degustazioni di olio ed aperitivo sotto gli ulivi, la visita conoscitiva nel frantoio, letture di poesie con Manola Di Tullio ed un incontro con il Cardiologo, il Dottor Bruno Loffredo per consigli su uno stile di vita sano senza gravare sul cuore.

"Mi congratulo con l'Assessore all'Agricoltura Roberta Manco per il successo di questa iniziativa ben riuscita e molto partecipata - interviene il Sindaco Paolo D'Amico - c'erano circa 70 persone che hanno preferito il nostro territorio alle prime giornate di mare; ci fa molto piacere soprattutto che abbiano scelto di partecipare turisti e visitatori dai paesi limitrofi e non solo: una bella vetrina per Collecorvino che ha avuto la possibilità di mostrare la bellezza del territorio, far assaporare i prodotti e concedere a chi ha partecipato una giornata al benessere anche personale".

L'evento è stato voluto dal Comune e curato dall'Assessore all'Agricoltura Roberta Manco, ha collaborato all'iniziativa anche l'Associazione A Piede Libero; partner sono il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Lilt, l'Agenzia Nazionale del Turismo ed Il Cammino d'Abruzzo, MB Fitness.