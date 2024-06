Ferrovia dei Parchi: in partenza la stagione estiva

Partono oggi le prime corse estive della Ferrovia dei Parchi. In 6.800 saliranno a bordo del treno storico. Il dato supera le statistiche dello scorso anno quando, da giugno a settembre, in 6mila avevano viaggiato sullo storico convoglio per ammirare i borghi incontaminati delle aree interne. Il primo appuntamento in calendario è per oggi, 23 giugno, per un viaggio tra natura, tradizioni e usanze. Due le partenze programmate a luglio: domenica 21 e domenica 28. Ad agosto ampia scelta. Si comincia domenica 4 per proseguire nei fine settimana successivi (10 e 11, 17 e 18, 24 e 25, 31).

Quattro appuntamenti, in fine, sono stati fissati a settembre: domenica 1, domenica 8, domenica 15 e domenica 29). Gli itinerari sono tutti concentrati tra la Maiella e gli Altipiani (località di sosta: Cansano Ocriticum, Campo di Giove, Palena, Pescocostanzo, Roccaraso), l'Alto Sangro (Alfedena, Barrea, Castel di Sangro) e il gradito ritorno dei treni storici, dopo una prolungata assenza, nell'Alto Molise (San Pietro Avellana, riserva di Montedimezzo, Carovilli, Pietrabbondante), in attesa che la linea riapra nella sua interezza fino a Carpinone e Isernia. Lo scorso anno in 33mila erano saliti a bordo dello storico convoglio.