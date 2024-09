Concessioni balneari: assemblea interregionale degli stabilimenti Sib e Fiba

Nel pomeriggio di martedì 10 settembre alle ore 15.30, presso la sede della Confcommercio Pescara, in via Aldo Moro 1/3, si terrà l’assemblea Interregionale Abruzzo e Molise degli stabilimenti balneari aderenti a Sib e Fiba per discutere in merito al testo del Decreto Legge in materia di concessioni balneari varato nei giorni scorsi dal Governo Meloni.

L’assemblea sarà chiamata a decidere in merito alle azioni da portare avanti per cercare di modificare i punti del Decreto che non soddisfano la categoria in vista della conversione in legge. Diversi punti del testo del Decreto hanno infatti suscitato grande malumore nella categoria e saranno oggetto di approfondita discussione nel corso dell’assemblea di domani.