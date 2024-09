Iscrizioni aperte per i corsi Arotron, lezioni di prova gratuite per i più piccoli

Da ottobre a maggio tornano i corsi di teatro per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni a Pianella con Arotron; la direzione artistica è dell'attore e doppiatore Franco Mannella. Le prime lezioni di prova ci saranno il 7, 8 e 9 ottobre nel pomeriggio e sono gratuite.

"Studiare teatro in qualche modo cambia la vita e lo dice chi vive per il teatro - spiega Franco Mannella - Il teatro, soprattutto per bambini e ragazzi, permette di aumentare autostima ed una maggiore sicurezza di sé; esercitare e sviluppare l'empatia ma soprattutto la socialità che di questi tempi, anche a fronte di ciò che la cronaca ci consegna, non è mai troppa. Inoltre aiuta ad imparare a far sentire la propria voce senza paura e ad acquisire la capacità di affrontare gli imprevisti e trasformarli in opportunità, e come sappiamo gli imprevisti nella quotidianità possono essere diversi ma l'importante è affrontarli senza ansie".

In tutti e tre i giorni, i bimbi dai 6 ai 13 anni potranno provare con Chiara Colangelo, il corso chiamato "L'attore che gioca": i bambini potranno apprendere e affinare strumenti fondamentali per la loro vita quotidiana e soprattutto per il loro futuro. Si giocherà indossando i panni di altri e dunque interpretando personaggi diversi: le parole verranno trasformate in un copione colorandole di intenzioni e qualità sempre nuove. Si insegnerà ai bimbi a stare al centro della scena senza paura ed a collaborare con gli altri alla pari e senza giudizio.

È proprio la Colangelo a confessarlo: "anch’io mi sono avvicinata al teatro da bambina e ho subito scoperto che quello sarebbe stato il mio futuro. Immediatamente il teatro mi ha aiutata a prendere consapevolezza delle mie capacità, a liberare la mia immaginazione e a sentirmi più sicura di me. Ora insegno perché credo fortemente nell’impatto che il teatro può avere nella crescita di bambini e ragazzi, grazie alla mia esperienza personale”.

L'appuntamento con i ragazzi dai 14 ai 18 anni invece è per il 9 ottobre con il corso "DiveNtiamoci... in scena" di Alessandro Rapattoni che spiega in merito: "ha come caratteristica la valorizzazione della propria unicità e la scoperta della propria 'voce', intesa come modo di esprimere il proprio pensiero e vissuto, nel mondo".

Arotron organizza corsi di teatro per tutte le età e gli allievi aumentano di anno in anno. Grande è stato il successo della condivisione del lavoro dello scorso giugno, con quasi 100 persone ad assistere alle restituzioni dei vari corsi. Arotron investe molto sulla formazione dei più piccoli, infatti c’è stato anche il campus estivo teatrale per bambini e adolescenti la prima settimana di luglio che ha registrato una grande partecipazione: Chiara Colangelo e Alessandro Rapattoni, gli attori della Compagnia dell’Aratro, hanno un'importante esperienza nella formazione di bambini e ragazzi.

Gli appuntamenti sono presso l'ex-asilo Sabucchi, Vico delle Dee 10, per info (anche sugli orari) ed iscrizioni è possibile chiamare il numero 345/5411135.